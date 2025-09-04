Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области отразилось на кошельках местных жителей.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области было введено с июня 2025 года, сообщает Politeka.

Измаильский городской совет принял решение о росте расценок на централизованное водоснабжение и водоотвод, а перед этим КП "Измаильское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства" сообщило жителям об изменениях.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области коснулось как многоэтажек, так и частного сектора. Теперь кубометр воды стоит от 34,3 до 35,1 гривен в зависимости от системы подачи.

Стоимость водоотведения выросла до 42,3 грн. для централизованных систем и до 42,9 грн. для внутридомовых. Это увеличение на 24,7–26,9% объясняют удорожанием электроэнергии, расходных материалов и ростом фонда оплаты труда.

До этого повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области, в частности, если говорить о воде в Измаиле, происходило год назад.

Городские власти подчеркивают, что цены экономически обоснованы и отражают реальные расходы на предоставление ЖКУ.

Ранее руководитель информационного центра "Инфоксводоканала" Сергей Чабан сообщал, что по завершении военного положения планируется дальнейший рост расценок на воду до 55.44 за кубометр.

Ситуаций в Измаиле отражает общегосударственные тенденции. По данным AgroReview, за период с апреля 2024 года по апрель 2025 года средний рост стоимости на коммуналку составил 20,1%.

Более всего подорожала электроэнергия - на 63,6%, также существенно выросли расценки на управление многоквартирными домами, уборку мусора и содержание жилья.

