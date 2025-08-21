В августе часть украинцев получит разовую денежную помощь для пенсионеров в Одесской области автоматически, остальные только по заявлению, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщает ПФУ.

Ко Дню Независимости Украины в августе 2025 года предусмотрена выплата разового пособия для пенсионеров в Одесской области, а также для ряда категорий граждан, имеющих особые заслуги перед государством или пострадавших в результате войны.

Право на получение такой поддержки имеют:

лица с инвалидностью в результате войны;

участники боевых действий, а также пострадавшие участники Революции Достоинства;

граждане с выдающимися заслугами перед Украиной;

члены семей погибших ветеранов войны, а также супруги или мужья умерших лиц с инвалидностью из-за войны или участников боевых действий (при условии, что они не вступили в повторный брак);

члены семей погибших Защитников и Защитниц Украины;

участники войны и жертвы нацистских преследований, которые при жизни были признаны лицами с инвалидностью, если они не женились во второй раз;

бывшие узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, в том числе малолетние и несовершеннолетние, а также дети, родившиеся в таких местах;

лица, принудительно вывезенные к работе, дети партизан, подпольщиков и других участников освободительной борьбы против национал-социалистического режима в тылу врага.

Порядок выплат

Для пожилых и пенсионеров в Одесской области, имеющих право на денежную помощь, выплата будет произведена автоматически в августе вместе с начислением пенсии.

Для военнослужащих и тех, кто проходит службу, средства будут перечисляться через работодателя (военную часть или соответствующее учреждение) на основании данных, которые подаются в Пенсионный фонд Украины.

Если же лицо не является пенсионером, не служит и не работает, для получения помощи необходимо самостоятельно подать заявление в Пенсионный фонд одним из доступных способов:

Лично обратившись в сервисный центр Пенсионного фонда Украины или Центр предоставления административных услуг по месту регистрации.

По почте – отправив заявление в адрес территориального органа Пенсионного фонда.

Онлайн – через вебпортал электронных услуг ПФУ с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП).

