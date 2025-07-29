Надаються безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одесі, засоби особистої гігієни для дорослих і дітей, побутову хімію, одяг, медикаменти та інше

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одесі надаються у гуманітарному центрі «Гостинна Хата», проте варто знати важливі нюснаи та деталі, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сайті установи.

З початку повномасштабного вторгнення відкрився Гуманітарний центр «Гостинна Хата». З того часу він щодня, шість днів на тиждень, працює як осередок підтримки для тисяч людей, які постраждали від війни та вимушено залишили свої домівки.

Щодня центр надає підтримку. У «Гостинній Хаті» можна отримати широкий спектр необхідних речей. Надаються безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одесі, засоби особистої гігієни для дорослих і дітей, побутову хімію, одяг, медикаменти, посуд, дитячі іграшки та предмети першої необхідності. Для тих, хто потребує не лише матеріальної, але й емоційної підтримки, працюють психологи та консультанти.

Особливу увагу приділяють найуразливішим категоріям населення — пенсіонерам, людям з інвалідністю та самотнім особам. Щодня вони отримують від нас продуктову допомогу, щоб не залишитися наодинці зі своїми труднощами.

Головна мета — допомогти переселенцям не лише вижити в нових умовах, а й адаптуватися до життя на новому місці.

Які види допомоги надає центр «Гостинна Хата»

Центр забезпечує потреби постраждалих людей найнеобхіднішим:

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одесі, як свіжі, так і тривалого зберігання

Засоби особистої гігієни для жінок, чоловіків та дітей

Побутова хімія та товари для прибирання і дезінфекції

Кухонне приладдя, посуд, а також базові побутові електроприлади: електрочайники, мультиварки, мікрохвильові печі

Побутові речі щоденного вжитку: рушники, постільна білизна, ковдри, подушки, пледи

Товари для немовлят та маленьких дітей: візочки, іграшки, дитячі засоби гігієни

Про роздачу наборів організація повідомляє на своїх сторінках у соцмережах.

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