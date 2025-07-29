Предоставляются бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одессе, средства личной гигиены для взрослых и детей, бытовая химия, одежда, медикаменты и другое.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одессе предоставляются в гуманитарном центре «Гостиная Хата», однако стоит знать важные нюсны и детали, сообщает Politeka.net.

Об этом идет речь на сайте учреждения.

С начала полномасштабного вторжения открылся Гуманитарный центр «Гостиная Хата». С тех пор он ежедневно, шесть дней в неделю, работает как центр поддержки тысяч людей, которые пострадали от войны и вынужденно покинули свои дома.

Каждый день центр оказывает поддержку. В «Гостином Доме» можно получить широкий спектр необходимых вещей. Предоставляются бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одессе, средства личной гигиены для взрослых и детей, бытовая химия, одежда, медикаменты, посуда, детские игрушки и предметы первой необходимости. Для тех, кто нуждается не только в материальной, но и эмоциональной поддержке, работают психологи и консультанты.

Особое внимание уделяют наиболее уязвимым категориям населения - пенсионерам, людям с инвалидностью и одиноким лицам. Каждый день они получают от нас продуктовую помощь, чтобы не остаться наедине со своими трудностями.

Главная цель – помочь переселенцам не только выжить в новых условиях, но и адаптироваться к жизни на новом месте.

Какие виды помощи оказывают

Обеспечивают потребности пострадавших наиболее необходимым:

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одессе, как свежие, так и длительного хранения

Средства личной гигиены для женщин, мужчин и детей

Бытовая химия и товары для уборки и дезинфекции

Кухонные принадлежности, посуда, а также базовые бытовые электроприборы: электрочайники, мультиварки, микроволновые печи

Бытовые принадлежности ежедневного обихода: полотенца, постельное белье, одеяла, подушки, пледы

Товары для малышей и маленьких детей: коляски, игрушки, детские средства гигиены

О раздаче наборов организация сообщает на своих страницах в соцсетях.

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