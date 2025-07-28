Якщо тенденція збережеться, Україна може зіткнутися не тільки із дефіцитом продуктів у Одеській області, а й із зростанням цін одразу на кілька видів фруктів.

На тлі нестабільності глобальних ринків дефіцит продуктів у Одеській області може загостритися ще більше, повідомляє Politeka.

Зокрема, на міжнародному рівні вже фіксується суттєва нестача яблучного концентрату, що викликає підвищення попиту на українську сировину. Така тенденція призведе до утримання цін на яблука на внутрішньому ринку на досить високому рівні.

За словами співвласника агропідприємства з Чернівецької області Владислава Макаренка, нинішні умови дозволяють садівникам уникнути збитків. Якщо ціна переробки перевищує собівартість, це забезпечує мінімальну фінансову стійкість фермерських господарств. Додатковими чинниками збереження вартості виступають обмежена пропозиція апельсинового концентрату на світовому ринку та стійка дорожнеча цукру.

Макаренко також наголошує, що транснаціональним компаніям, включно з виробниками напоїв, вигідніше використовувати підсолоджувачі з яблук, аніж із традиційних джерел. Так у минулому сезоні значна кількість навіть якісного врожаю була спрямована на виготовлення соку. Навіть пошкоджені фрукти через град продавалися дорожче, ніж добірні — ще донедавна — плоди.

Разом із тим, аграрії висловлюють обережний оптимізм: у 2024 році дерева майже не плодоносили, отже, нинішній сезон має потенціал для рекордної врожайності. Якщо погодні умови залишатимуться сприятливими, галузь може зіткнутися не з дефіцитом, а з надлишком продукції. У такому разі вартість може знизитися, як прогнозує сам Макаренко.

Однак інші фахівці, зокрема Володимир Гуржій, закликають бути обережними: плоди гарної якості краще зберігати, а не спрямовувати на переробку. Це дозволить уникнути втрат та стабілізувати ринок у разі повторення минулорічної ситуації.

На тлі цього аналітики також попереджають про ризики зникнення бананів через зміну клімату. Якщо тенденція збережеться, Україна може зіткнутися не тільки із дефіцитом продуктів у Одеській області, а й із зростанням цін одразу на кілька видів фруктів.

Джерело: Agrotimes

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