Грошова допомога для пенсіонерів в Одесі буде надана кільком категоріям громадян.

Українцям цього літа виплатять одноразову грошову допомогу для пенсіонерів в Одесі у розмірі до 4 тис. гривень, виплати отримає частина жителів, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на офіційному сайті міста Одеса.

Грошова допомога для пенсіонерів в Одесі у розмірі 4 тисяч гривень найближчим часом буде надана кільком категоріям громадян.

Перш за все, це стосується учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції, а також постраждалих від Чорнобильської катастрофи, які належать до першої та другої категорій, мають першу групу інвалідності. Крім того, таку допомогу отримають українці, пенсія яких не перевищує 9 тисяч грн.

Варто відзначити, що вдови загиблих або померлих внаслідок Чорнобильської катастрофи також матимуть змогу отримати одноразову виплату від місцевої влади в розмірі 2,5 тисячі грн.

Виплати здійснюватимуться виключно тим чорнобильцям, які офіційно зареєстровані в місті Одеса та мають підтверджений статус учасника ліквідації аварії першої або другої категорії з першою групою інвалідності, а також вдовам ліквідаторів.

Окрім цього, у липні 2025 року внутрішньо переміщені особи (ВПО) можуть розраховувати на щомісячні соціальні виплати від держави. Зокрема, кожен дорослий отримає по 2000 гривень на проживання, а для дітей та людей з інвалідністю передбачена допомога у розмірі 3000 гривень.

У 2025 році, як і в попередні роки, держава продовжить надавати одноразову грошову допомогу для пенсіонері та інших категорій населення з нагоди Дня Незалежності України. Виплати будуть здійснені до 24 серпня 2025 року, а їх розмір залежатиме від категорії отримувача та ступеня інвалідності.

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