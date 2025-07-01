Денежная помощь для пенсионеров в Одессе будет предоставлена ​​нескольким категориям граждан.

Украинцам этим летом выплатят единовременную денежную помощь для пенсионеров в Одессе в размере до 4 тыс. гривен, выплаты получит часть жителей, сообщает Politeka.net.

Об этом идет речь на официальном сайте города Одесса.

Денежная помощь для пенсионеров в Одессе в размере 4 тысяч в ближайшее время будет предоставлена ​​нескольким категориям граждан.

Прежде всего, это касается участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции, а также пострадавших от Чернобыльской катастрофы, относящихся к первой и второй категориям, имеют первую группу инвалидности. Кроме того, такие деньги получат украинцы, пенсия которых не превышает 9 тысяч гривен.

Стоит отметить, что вдовы погибших или умерших в результате Чернобыльской катастрофы также смогут получить одноразовую выплату от местных властей в 2,5 тысячи грн.

Они будут осуществляться исключительно тем чернобыльцам, официально зарегистрированным в городе Одесса и имеющим подтвержденный статус участника ликвидации аварии первой или второй категории с первой группой инвалидности, а также вдовам ликвидаторов.

Кроме того, в июле 2025 года внутренне перемещенные лица (ВПЛ) могут рассчитывать на ежемесячные социальные выплаты от государства. В частности каждый взрослый получит по 2000 гривен на проживание, а для детей и людей с инвалидностью предусмотрена помощь в размере 3000 гривен.

В 2025 году, как и в предыдущие годы, государство продолжит оказывать единовременную денежную помощь для пенсионеров и других категорий населения по случаю Дня Независимости Украины. Выплаты будут произведены до 24 августа 2025 года, а их размер будет зависеть от групп получателя и степени инвалидности.

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