Украинцам этим летом выплатят единовременную денежную помощь для пенсионеров в Одессе в размере до 4 тыс. гривен, выплаты получит часть жителей, сообщает Politeka.net.
Об этом идет речь на официальном сайте города Одесса.
Денежная помощь для пенсионеров в Одессе в размере 4 тысяч в ближайшее время будет предоставлена нескольким категориям граждан.
Прежде всего, это касается участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции, а также пострадавших от Чернобыльской катастрофы, относящихся к первой и второй категориям, имеют первую группу инвалидности. Кроме того, такие деньги получат украинцы, пенсия которых не превышает 9 тысяч гривен.
Стоит отметить, что вдовы погибших или умерших в результате Чернобыльской катастрофы также смогут получить одноразовую выплату от местных властей в 2,5 тысячи грн.
Они будут осуществляться исключительно тем чернобыльцам, официально зарегистрированным в городе Одесса и имеющим подтвержденный статус участника ликвидации аварии первой или второй категории с первой группой инвалидности, а также вдовам ликвидаторов.
Кроме того, в июле 2025 года внутренне перемещенные лица (ВПЛ) могут рассчитывать на ежемесячные социальные выплаты от государства. В частности каждый взрослый получит по 2000 гривен на проживание, а для детей и людей с инвалидностью предусмотрена помощь в размере 3000 гривен.
В 2025 году, как и в предыдущие годы, государство продолжит оказывать единовременную денежную помощь для пенсионеров и других категорий населения по случаю Дня Независимости Украины. Выплаты будут произведены до 24 августа 2025 года, а их размер будет зависеть от групп получателя и степени инвалидности.
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