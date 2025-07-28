Если тенденция сохранится, Украина может столкнуться не только с дефицитом продуктов в Одесской области, но и с ростом цен на несколько видов фруктов.

На фоне нестабильности глобальных рынков, дефицит продуктов в Одесской области может обостриться еще больше, сообщает Politeka.

В частности, на международном уровне уже фиксируется существенная нехватка яблочного концентрата, что вызывает повышение спроса на украинское сырье. Такая тенденция приведет к удержанию цен на яблоки на внутреннем рынке на достаточно высоком уровне.

По словам совладельца агропредприятия из Черновицкой области Владислава Макаренко, нынешние условия позволяют садоводам избежать ущерба. Если цена переработки превышает себестоимость, то это обеспечивает минимальную финансовую устойчивость фермерских хозяйств. Дополнительными факторами сохранения стоимости выступают ограниченное предложение апельсинового концентрата на мировом рынке и устойчивая дороговизна сахара.

Макаренко также отмечает, что транснациональным компаниям, включая производителей напитков, выгоднее использовать подсластители из яблок, чем из традиционных источников. Так, в прошлом сезоне значительное количество даже качественного урожая было направлено на изготовление сока. Даже поврежденные фрукты через град продавались дороже отборных — еще недавно — плодов.

Вместе с тем, аграрии выражают осторожный оптимизм: в 2024 году деревья почти не плодоносили, следовательно, у нынешнего сезона есть потенциал для рекордной урожайности. Если погодные условия будут благоприятными, отрасль может столкнуться не с дефицитом, а с избытком продукции. В этом случае стоимость может снизиться, как прогнозирует сам Макаренко.

Однако другие специалисты, в частности Владимир Гуржий, призывают осторожничать: плоды хорошего качества лучше сохранять, а не направлять на переработку. Это позволит избежать потерь и стабилизировать рынок при повторении прошлогодней ситуации.

На фоне этого аналитики также предупреждают о рисках исчезновения бананов из-за изменения климата. Если тенденция сохранится, Украина может столкнуться не только с дефицитом продуктов в Одесской области, но и с ростом цен на несколько видов фруктов.

Джерело: Agrotimes

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