Посажирам варто взяти до уваги інформацію про обмеження руху в Одесі.

Обмеження руху в Одесі застосовують у зв’язку з аварійними роботами, які виконує ТОВ «Інфоксводоканал» на вулиці Стовповій, повідомляє Politeka.

Про це повідомили у Департаменті транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху міськради.

З 14 липня тимчасово змінено маршрут тролейбуса №3.

На час проведення ремонтних заходів тролейбуси прямуватимуть лише до зупинки «Застава-2». Ділянку, де обмежено пересування, обслуговуватиме автобусний маршрут №233, що допоможе зберегти зручне сполучення для жителів району.

Пасажирів закликають звернути увагу на оновлення маршрутів громадського транспорту, враховуючи коригування під час планування поїздок містом. Тимчасові зміни запроваджено з метою усунення технічних несправностей на об’єктах водопостачання, що вимагає оперативного втручання фахівців.

Окрім того, Патрульна поліція попереджає: через високу температуру навколишнього середовища на дорогах регіону введено тимчасову заборону на пересування великовагового транспорту.

Обмеження руху в Одесі стосується машин із повною масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь більш ніж 7 тонн. Коли температура повітря перевищує +28°C, такі автомобілі зобов’язані припинити рух.

Водії можуть перечекати спеку на стоянках, спеціально визначених поблизу дорожньої інфраструктури. Заборона не поширюється на транспорт, що виконує критично важливі завдання: ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій, перевезення продуктів з обмеженим терміном зберігання, вантажів для потреб оборони, а також живих тварин або речовин підвищеної небезпеки.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для пенсіонерів в Одесі: хто може отримати 4 000 гривень додатково, перелік умов.

Також Politeka писала, Надбавка до пенсії в Одесі та області з липня: на які додаткові гроші можуть розраховувати пенсіонери.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів в Одеській області: яким критеріям потрібно відповідати для отримання виплат.