Частина українських пенсіонерів отримає збільшені виплати завдяки надбавкам до пенсії в Одесі та області з липня.

Надбавка до пенсії в Одесі та області з липня передбачена для українців, що відповідають певним критерім та дотримались важливих умов, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, що про це відомо.

Частина українських пенсіонерів отримає збільшені виплати завдяки так званим «віковим» надбавкам до пенсії в Одесі та області з липня. Йдеться про громадян, яким упродовж місяця виповниться 70, 75 або 80 років. Важлива умова для призначення доплати — основна пенсія не повинна перевищувати 10 340,35 грн.

Розміри:

Пенсіонери, що досягли 70 років, отримуватимуть доплату до 300 грн щомісяця — до моменту досягнення 75-річного віку.

Особи у віці від 75 до 80 років мають право на щомісячну надбавку до 456 гривент.

Громадяни, яким виповнилося 80 років і більше, можуть розраховувати на щомісячну доплату до 570 грн.

Крім цього, пенсіонери, що проживають у зонах радіоактивного забруднення, отримують додаткові кошти до своєї пенсії — відповідно до чинного законодавства.

Ще один вид підтримки передбачений для самотніх пенсіонерів, які через стан здоров’я не можуть самостійно доглядати за собою. Для них передбачено щомісячну доплату у розмірі 40% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. У 2025 році це становить 944 грн.

Хто може претендувати на цю доплату:

Особи, яким виповнилося 80 років і більше;

Громадяни проживають самостійно (без родичів або сторонньої допомоги);

Люди потребують постійного догляду, що має бути підтверджено медичними висновками;

Пенсіонери отримують виплати за віком (а не за інвалідністю).

Окрему категорію становлять почесні донори України, які також мають право на щомісячні надбавка до пенсії в Одесі та області з липня. Розмір цієї доплати становить 10% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Хто має право на цю доплату:

Громадяни, які безоплатно здали кров у кількості, що дорівнює 40 максимально допустимим дозам;

Особи, які здали плазму крові в обсязі, еквівалентному 60 дозам.

Це визнання особливого внеску донорів у збереження здоров’я та життя інших людей.

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