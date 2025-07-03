Часть украинских пенсионеров получит увеличенные выплаты благодаря надбавкам к пенсии в Одессе и области с июля.

Надбавка к пенсии в Одессе и области с июля предусмотрена для украинцев, отвечающих определенным критериям и соблюдавших важные условия, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, что об этом известно.

Часть украинских пенсионеров получит увеличенные выплаты благодаря так называемым «возрастным» надбавкам к пенсии в Одессе и области с июля. Речь идет о гражданах, которым в течение месяца исполнится 70, 75 или 80 лет. Важное условие для назначения – основная пенсия не должна превышать 10 340,35 грн.

Размеры:

Пенсионеры, достигшие 70 лет, будут получать выплату до 300 грн ежемесячно — до достижения 75-летнего возраста.

Лица в возрасте от 75 до 80 лет имеют право на ежемесячную прибавку до 456 гривен.

Граждане, которым исполнилось 80 и более лет, могут рассчитывать на ежемесячную доплату до 570 грн.

Кроме того, пенсионеры, проживающие в зонах радиоактивного загрязнения, получают дополнительные средства к своей пенсии — согласно действующему законодательству.

Еще один вид поддержки предусмотрен для одиноких пенсионеров, которые из-за состояния здоровья не могут самостоятельно ухаживать за собой. Для них предусмотрена ежемесячная выплата в размере 40% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. В 2025 году это составляет 944 грн.

Кто может претендовать на эту доплату:

Лица, которым исполнилось 80 лет и старше;

Граждане проживают самостоятельно (без родственников или посторонней помощи);

Люди нуждаются в постоянном уходе, что должно быть подтверждено медицинскими выводами;

Пенсионеры получают выплаты по возрасту (а не по инвалидности).

Отдельную категорию составляют почетные доноры Украины, также имеющие право на ежемесячные надбавки к пенсии в Одессе и области с июля. Размер этой доплаты составляет 10% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Кто имеет право на эту доплату:

Граждане, безвозмездно сдавшие кровь в количестве, равном 40 максимально допустимым дозам;

Лица, сдавшие плазму крови в объеме, эквивалентном 60 дозам.

Это признание особого вклада доноров в сохранение здоровья и жизни других людей.

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