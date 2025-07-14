Пассажирам следует принять во внимание информацию об ограничении движения в Одессе.

Ограничения движения в Одессе применяются в связи с аварийными работами, выполняемыми ООО «Инфоксводоканал» на улице Столповой, сообщает Politeka.

Об этом сообщили в Департаменте транспорта, связи и организации дорожного движения горсовета.

С 14 июля временно изменен маршрут троллейбуса №3.

На время проведения ремонтных мероприятий троллейбусы будут следовать только до остановки «Застава-2». Участок, где ограничено передвижение, будет обслуживать автобусный маршрут №233, что поможет сохранить удобное сообщение для жителей района.

Пассажиров призывают обратить внимание на обновление маршрутов общественного транспорта, учитывая корректировки при планировании поездок по городу. Временные изменения введены в целях устранения технических неисправностей на объектах водоснабжения, что требует оперативного вмешательства специалистов.

Кроме того, Патрульная полиция предупреждает: из-за высокой температуры окружающей среды на дорогах региона введен временный запрет на передвижение тяжеловесного транспорта.

Ограничение движения в Одессе касается машин с полной массой более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн. Когда температура воздуха превышает +28 ° C, такие автомобили обязаны прекратить движение.

Водители могут переждать жару на стоянках, специально определенных вблизи дорожной инфраструктуры. Запрет не распространяется на транспорт, выполняющий критически важные задачи: ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, перевозку продуктов с ограниченным сроком хранения, грузов для нужд обороны, а также живых животных или веществ повышенной опасности.

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