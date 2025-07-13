Гуманітарна допомога пенсіонерам в Одесі орієнтована на підтримку тих, хто потребує постійного медикаментозного лікування.

Гуманітарна допомога пенсіонерам в Одесі та областіі надається українцям від міжнародного благодійного фонду "Ваше Місто", повідомляє Politeka.net.

Оголошення опублікувала організація в Фейсбук.

Гуманітарна допомога пенсіонерам та ВПО в Одесі надається у вигляді ліків. У межах соціальної ініціативи «Ваше місто» відновлено прийом заявок на отримання дороговартісних життєво необхідних медикаментів, вартість яких коливається від 800 до 3500 гривень за одну упаковку. Програма орієнтована на підтримку тих, хто потребує постійного медикаментозного лікування, але не має змоги придбати необхідні препарати самостійно.

Заявки на гуманітарну допомогу пенсіонерам та ВПО в Одесі приймаються виключно від громадян, які раніше ще не користувалися підтримкою цієї програми, або отримували допомогу від фонду до 28 лютого 2025 року включно. Якщо допомога надавалась після цієї дати — повторне звернення, на жаль, буде неможливим.

Через великий попит та обмежені ресурси, щодня фахівці фонду можуть обробити лише 15 заявок. Організатори просять поставитися з розумінням до такого обмеження, адже вартість медикаментів постійно зростає, а можливості гуманітарних ініціатив залишаються залежними від обсягів пожертв та благодійної підтримки. У фонді наголошують:

"Просимо поставитися із розумінням до такого рішення! Адже ліки постійно дорожчують, а наші ресурси обмежені. Та ми невтомно шукаємо нові можливості та щодня допомагаємо ВПО і одеситам життєво необхідними медикаментами".

Усім, хто планує подати заявку, радять не зволікати, адже ліміт щоденних звернень обмежений, а потреба у препаратах є вкрай високою. Детальніше про умови участі та перелік необхідних документів можна дізнатися на офіційній сторінці ініціативи або за телефоном фонду.

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