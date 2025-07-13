Гуманитарная помощь пенсионерам в Одессе и области предоставляется украинцам от международного благотворительного фонда "Ваш Город", сообщает Politeka.net.

Объявление опубликовала организация в Фейсбуке.

Гуманитарная помощь пенсионерам и ВПЛ в Одессе предоставляется в виде лекарств. В рамках социальной инициативы «Ваш город» возобновлен прием заявок на получение дорогостоящих жизненно необходимых медикаментов , стоимость которых колеблется от 800 до 3500 гривен за одну упаковку . Программа ориентирована на поддержку тех, кто нуждается в постоянном медикаментозном лечении, но не имеет возможности приобрести необходимые препараты самостоятельно.

Заявки на гуманитарную помощь пенсионерам и ВПЛ в Одессе принимаются исключительно от граждан, ранее не пользовавшихся поддержкой этой программы , или получавших помощь от фонда до 28 февраля 2025 года включительно . Если помощь оказывалась после этой даты — повторное обращение будет невозможно.

Из-за большого спроса и ограниченных ресурсов, ежедневно специалисты фонда могут обработать только 15 заявок . Организаторы просят отнестись с пониманием такого ограничения, ведь стоимость медикаментов постоянно растет , а возможности гуманитарных инициатив остаются зависимыми от объемов пожертвований и благотворительной поддержки. В фонде подчеркивают:

"Просим отнестись с пониманием к такому решению! Ведь лекарства постоянно дорожают, а наши ресурсы ограничены. Но мы без устали ищем новые возможности и ежедневно помогаем ВПЛ и одесситам жизненно необходимыми медикаментами".

Всем, кто планирует подать заявку, советуют не медлить , ведь лимит ежедневных обращений ограничен , а потребность в препаратах крайне высока. Более подробно об условиях участия и перечне необходимых документов можно узнать на официальной странице инициативы или по телефону фонда.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Одессе: кто может получить 4 000 гривен дополнительно, перечень условий.

Також Politeka сообщала, Надбавка к пенсии в Одессе и области с июля: на какие дополнительные деньги могут рассчитывать пенсионеры.

Как сообщала Politeka, Денежное помощь для пенсионеров в Одесской области: каким критериям нужно отвечать для получения выплат.