Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області вже вдарило по сімейних бюджетах місцевих мешканців.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області відбулося в червні 2025 року в Ізміїлі, повідомляє Politeka.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області зачепило централізоване водопостачання та водовідведення. Таке рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради ще 28 травня.

КП "Ізмаїльське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства" попередило про нові ціни ще за тиждень до офіційного рішення.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області торкнулося не лише стандартних послуг, а й тих, що пов’язані з внутрішньобудинковими системами. Зростання розцінок становить близько 25 відсотків, що відчутно впливає на сімейні бюджети.

Вартість централізованого водопостачання тепер становить понад 34 гривні за кубометр, а водовідведення подорожчало до 42 грн за куб. Враховуючи специфіку багатоповерхівок, де використовуються внутрішньобудинкові системи, там вартість дещо вища і теж виросла майже на чверть.

У водоканалі пояснюють це здорожчанням електроенергії, матеріалів і зростанням фонду оплати праці. Минулого разу розцінки в Ізмаїлі оновлювали рік тому.

Керівник інформаційного центру "Інфоксводоканалу" Сергій Чабан раніше заявляв, що після завершення воєнного стану вартість води в місті може піднятися до 55 гривень.

До слова, оновлення цін в регіоні співпало з загальним зростанням по всій країні. За даними AgroReview, в середньому ріст за рік склав понад 20 відсотків. Найбільше доводиться віддавати за електроенергію, вона виросла майже на 64%.

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