Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области уже отразилось на семейных бюджетах местных жителей.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области произошло в июне 2025 г. в Измииле, сообщает Politeka.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области задело централизованное водоснабжение и водоотвод. Такое решение принял исполнительный комитет горсовета еще 28 мая.

КП "Измаильское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства" предупредило о новых ценах еще за неделю до официального решения.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области коснулось не только стандартных услуг, но и связанных с внутридомовыми системами. Рост расценок составляет около 25 процентов, что ощутимо влияет на семейные бюджеты.

Стоимость централизованного водоснабжения теперь составляет более 34 гривен за кубометр, а водоотвод подорожал до 42 грн за куб. Учитывая специфику многоэтажек, где используются внутридомовые системы, там стоимость несколько выше и тоже выросла почти на четверть.

В водоканале объясняют это удорожанием электроэнергии, материалов и ростом фонда оплаты труда. В прошлый раз расценки в Измаиле обновляли год назад.

Руководитель информационного центра Инфоксводоканала Сергей Чабан ранее заявлял, что после завершения военного состояния стоимость воды в городе может подняться до 55 гривен.

К слову, обновление цен в регионе совпало с общим ростом по всей стране. По данным AgroReview, в среднем рост за год составил более 20 процентов. Больше всего приходится отдавать за электроэнергию, она выросла почти на 64%.

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