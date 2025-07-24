У разі додаткових запитань щодо графіка відключення світла в Одеській області з 24 по 25 липня рекомендується звертатися до кол-центру АТ "ДТЕК Одеські електромережі".

Графік відключення світла в Одеській області з 24 по 25 липня охоплює Болградську та Біляївську громади, повідомляє Politeka.

Про знеструмлення повідомили на сторінках Біляївської та Болградської міської ради.

24 липня електропостачання буде відсутнє в місті Болград з 09:00 до 17:00.

Відключення заплановане на таких вулицях: 25-го Серпня, Болгарських ополченців, Варненська, Ізмаїльська, Інзовська, Олександра Калова, Караманєва, Максима Мединського, Перемоги, Поштова, Райнова, Сергієнко, Терещенка, Траянвальська, Училищна, Фонтанна, Шпитальна, Ямбольська, площа Данила Крижанівського, провулки Недоступова, Олександрова, Райнова, Сергія Кутова, проспект Соборний.

Наступного дня, 25 липня, електроенергії не буде в місті Біляївка. Роботи триватимуть із 08:00 до 17:00.

Знеструмлення стосуватиметься мешканців вулиць: Агрономічна, Остапа Вишні, Героїв Громади, Гоголя, Отамана Головатого, Дружби, Європейська, Заводська, Запорожців, Зарічна, Зелена, Зоряна, Калинова, Квіткова, Київська, Кіпенка, Миру, Молодіжна, Одеська, Південна, Теплична, Харківська, Ялинкова, а також провулків Миру, Молодіжний, Отамана Головатого, Калиновий.

У компанії наголошують, що ці роботи не належать до стабілізаційних або екстрених вимкнень, а є плановими профілактичними заходами. Вони необхідні для безперебійної подачі енергії у періоди підвищеного навантаження. Мешканців просять завчасно підготуватися до тимчасових змін у графіку: зарядити пристрої, скоригувати плани на день та стежити за повідомленнями місцевої влади.

У разі додаткових запитань щодо графіка відключення світла в Одеській області з 24 по 25 липня рекомендується звертатися до кол-центру АТ "ДТЕК Одеські електромережі".

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