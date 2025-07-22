Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області свідчить про загальноукраїнський тренд перегляду цін та зростання витрат домогосподарств у 2025 році.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області торкнулося і мешканців Ізмаїла, повідомляє Politeka.

Відповідне рішення №431 ухвалили на засіданні виконавчого комітету Ізмаїльської міськради.

У місті почали діяти оновлені розцінки на водопостачання та водовідведення.

За тиждень до цього комунальне підприємство "Ізмаїльське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства" поінформувало громадськість про майбутнє здорожчання.

Вартість послуг зросла в середньому на чверть. Так, кубічний метр води коштує тепер 34,3 гривні (раніше — 27,5), а стоки — 42,3 замість 33,4 гривні. Для мешканців багатоповерхівок тарифи склали 35,1 гривні за холодну воду та 42,9 — за водовідведення, що на 7–9 гривень більше, ніж до цього.

У водоканалі пояснили зростання цін підвищенням вартості електроенергії, матеріалів та збільшенням витрат на оплату праці. Водночас міська влада наголосила, що підприємство повинне донести оновлену інформацію до споживачів і врахувати зворотний зв’язок від громади.

Востаннє тарифи в Ізмаїлі змінювали торік — із червня 2024-го. Зростання відбулося на фоні загальноукраїнської динаміки.

За даними AgroReview, протягом року вартість комунальних послуг у країні піднялася в середньому на 20,1%. Найбільший стрибок зафіксували щодо електроенергії — понад 63%. Інші напрями, зокрема обслуговування житлового фонду, вивезення сміття та інженерні мережі, також подорожчали, хоча й менш суттєво.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області свідчить про загальноукраїнський тренд перегляду цін та зростання витрат домогосподарств у 2025 році.

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