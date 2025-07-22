Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области свидетельствует об общеукраинском тренде пересмотра цен и росте расходов домохозяйств в 2025 году.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области коснулось и жителей Измаила, сообщает Politeka.

Соответствующее решение №431 было принято на заседании исполнительного комитета Измаильского горсовета.

В городе начали действовать обновленные цены на водоснабжение и водоотвод.

Неделей ранее коммунальное предприятие "Измаильское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства" проинформировало общественность о предстоящем подорожании.

Стоимость услуг выросла в среднем на четверть. Так, кубический метр воды стоит теперь 34,3 гривны (ранее – 27,5), а стоки – 42,3 вместо 33,4 гривны. Для жителей многоэтажек тарифы составили 35,1 гривны за холодную воду и 42,9 за водоотвод, что на 7–9 гривен больше, чем до этого.

В водоканале объяснили рост цен повышением стоимости электроэнергии, материалов и увеличением затрат на оплату труда. В то же время городские власти подчеркнули, что предприятие должно донести обновленную информацию до потребителей и учесть обратную связь от общества.

Последний раз тарифы в Измаиле меняли в прошлом году — с июня 2024-го. Рост произошел на фоне общеукраинской динамики.

По данным AgroReview , в течение года стоимость коммунальных услуг в стране поднялась в среднем на 20,1%. Наибольший скачок зафиксировали по электроэнергии — более 63%. Другие направления, включая обслуживание жилищного фонда, вывоз мусора и инженерные сети, также подорожали, хотя и менее существенно.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области свидетельствует об общеукраинском тренде пересмотра цен и росте расходов домохозяйств в 2025 году.

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