У складні часи, коли йде війна, будь-яка підтримка має значення, особливо якщо йдеться про безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одесі.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одесі залишаються важливими для тих, хто опинився у вразливому становищі, повідомляє Politeka.

Наразі безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одесі видає благодійна організація «Гостинна Хата» у співпраці з Департаментом праці та соціальної політики Одеської міської ради.

Механізм видачі сформований так, аби охопити найбільш незахищені верстви. Це передусім внутрішньо переміщені особи, люди похилого віку, самотні батьки, багатодітні родини, а також ті, хто опинився у край складній життєвій ситуації. До процесу залучено і гуманітарних партнерів.

Щоби стати учасником програми, потрібно мати офіційно підтверджений статус внутрішньо переміщеної особи. Довідка має бути видана в період з 2022 по 2025 рік. Це дозволяє організаторам перевірити, хто справді належить до категорії переселенців, і розподілити допомогу справедливо.

Набори з продовольством зазвичай містять найнеобхідніше. Це крупи, консерви, олія, борошно, цукор. Тобто те, що допоможе протриматися щонайменше кілька тижнів. Видача таких пакунків відбувається раз на два місяці. Така періодичність дозволяє уникати черг, планувати обсяги і не створювати зайвого навантаження в пунктах роздачі.

Варто пам’ятати, що актуальну інформацію про місця і час видачі безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів в Одесі можна знайти на сторінках благодійної організації або в соціальних мережах. Там публікуються адреси, контакти відповідальних осіб та будь-які оновлення, що стосуються графіка або умов участі.

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