В случае дополнительных вопросов по графику отключения света в Одесской области с 24 по 25 июля рекомендуется обращаться в колл-центр АО "ДТЭК Одесские электросети".

График отключения света в Одесской области с 24 по 25 июля охватывает Болградскую и Беляевскую общины, сообщает Politeka.

Об обесточивании сообщили на страницах Беляевского и Болградского городского совета.

24 июля электроснабжение будет отсутствовать в городе Болграде с 09:00 до 17:00.

Отключение запланировано на таких улицах: 25 августа, Болгарских ополченцев, Варненская, Измаильская, Инзовская, Александра Калова, Караманева, Максима Мединского, Победы, Почтовая, Райнова, Сергиенко, Терещенко, Траянвальская, Училищская, Фонтанская, переулки Недоступова, Александрова, Райнова, Сергея Кутова, проспект Соборный.

На следующий день, 25 июля, электроэнергии не будет в Беляевке. Работы продлятся с 08:00 до 17:00.

Обесточивание будет касаться жителей улиц: Агрономическая, Остапа Вишни, Героев Громады, Гоголя, Атамана Головатого, Дружбы, Европейская, Заводская, Запорожцев, Заречная, Зеленая, Звездная, Калиновая, Цветочная, Киевская, Кипенко, Мира, Молодежная, переулков Мира, Молодежный, Атамана Головатого, Калиновый.

В компании отмечают, что эти работы не относятся к стабилизационным или экстренным отключениям, а являются плановыми профилактическими мерами. Они необходимы для бесперебойной подачи энергии в периоды повышенной нагрузки. Жителей просят заранее подготовиться к временным изменениям в графике: зарядить устройства, скорректировать планы на день и следить за местными властями.

В случае дополнительных вопросов по графику отключения света в Одесской области с 24 по 25 июля рекомендуется обращаться в колл-центр АО "ДТЭК Одесские электросети".

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