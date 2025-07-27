Грошова допомога в Одесі є важливою підтримкою для тих, хто опинився у складних життєвих обставинах через війну

Грошова допомога в Одесі стала доступною для вразливих категорій громадян, повідомляє Politeka.

Про це йдеться на каналі "Грошова допомога ВПО від УВКБ ООН".

Йдеться про осіб, які перемістилися протягом останніх шести місяців, а також для осіб, що повернулися після вимушеного переселення через війну — або з-за кордону, або до свого постійного місця проживання. Важливо, щоб всі претенденти відповідали чітким критеріям, що визначені програмою.

Виплата складає 3600 гривень на одну особу щомісяця, загалом за тримісячний період це 10 800 грн. Допомогу можуть отримати ті, у кого середньомісячний дохід не перевищує 5400 грн на члена сім’ї та які відповідають одному із встановлених критеріїв вразливості.

До категорій, що можуть претендувати на підтримку, належать:

- родини, де лише один з батьків виховує дітей до 18 років або доглядає за особами похилого віку (від 55 років);

- домогосподарства, які складаються з самотніх пенсіонерів або пенсіонера з дітьми;

- сім’ї, у яких є особи з інвалідністю або хронічними захворюваннями.

Заявники не повинні отримувати підтрики від інших організацій протягом останніх трьох місяців. Якщо виплати припинилися більше трьох місяців тому, можна подати повторну заявку, якщо підтверджується наявність вразливості.

Для оформлення звернення необхідно звернутися до офісу за адресою: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 103а. Графік роботи – з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 16:30.

Грошова допомога в Одесі є важливою підтримкою для тих, хто опинився у складних життєвих обставинах через війну, і спрямована на покращення умов проживання в цей непростий час.

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