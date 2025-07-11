Грошова допомога людям з інвалідністю в Одесі призначається на період, визначений медико-соціальною експертизою.

Грошова допомога для людей з інвалідністю в Одесі надається як дорослим, так і дітям з інвалідністю відповідно до чинного законодавства, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сайті Міністерства соціальної політики.

Грошова допомога для людей з інвалідністю в Одесі призначається на період, визначений медико-соціальною експертизою, і залежать від встановленої групи інвалідності. Їхній розмір розраховується з урахуванням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. На 2025 рік ця сума становить 2 361 гривню.

Для людей з інвалідністю з дитинства встановлена така грошова допомога в Одесі:

перша група — повна сума прожиткового мінімуму, тобто 2 361 гривня;

друга група — 80 відсотків з мінімуму, або 1 888 гривень;

третя група — 60 відсотків, що становить 1 416 гривень;

діти до 18 років отримують 70 відсотків, тобто 1 652 гривні.

Крім щомісячної соціальної допомоги, передбачена й пенсія для людей з обмеженими фізичними можливостями. Її розмір залежить як із групи інвалідності, так і від страхового стажу, який може коливатися з одного до п’ятнадцяти років — залежно від віку, в якому було встановлено інвалідність.

Пенсія нараховується як частка від можливої пенсії за віком:

для осіб з інвалідністю першої групи — 100 відсотків;

для другої групи — 90%;

для третьої — 50%.

Під час обчислення пенсії враховують не лише наявний страховий стаж, а й період від дати встановлення інвалідності до досягнення 60-річного віку. Цей проміжок зараховується до загального страхового стажу і впливає на остаточний розмір пенсійної виплати.

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