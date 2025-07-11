Денежная помощь людям с инвалидностью в Одессе назначается на период, определенный медико-социальной экспертизой.

Денежная помощь для людей с инвалидностью в Одессе предоставляется как взрослым, так и детям с инвалидностью в соответствии с действующим законодательством, сообщает Politeka.net.

Об этом идет речь на сайте Министерства социальной политики.

Денежная помощь людям с инвалидностью в Одессе назначается на период, определенный медико-социальной экспертизой, и зависят от установленной категории. Их размер рассчитывается с учетом прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. На 2025 год эта сумма составляет 2361 гривну.

Для людей с инвалидностью с детства установлена ​​такая денежная помощь в Одессе:

первая группа — полная сумма прожиточного минимума, то есть 2361 гривна;

вторая группа - 80 процентов с минимума, или 1 888 гривен;

третья группа - 60 процентов, что составляет 1 416 гривен;

дети до 18 лет получают 70 процентов, то есть 1652 грн.

Кроме ежемесячного социального пособия, предусмотрена и пенсия для людей с ограниченными физическими возможностями. Ее размер зависит как от категории, так и от страхового стажа, который может колебаться с одного до пятнадцати лет — в зависимости от возраста, в котором была установлена ​​затрудненная мобильность.

Пенсия начисляется как доля возможной пенсии по возрасту:

для лиц с затрудненной мобильностью первой группы - 100 процентов;

для второй– 90%;

для третьей – 50%.

При исчислении пенсии учитывают не только имеющийся страховой стаж, но и период от даты установления инвалидности до достижения 60-летнего возраста. Этот промежуток засчитывается в общий страховой стаж и влияет на окончательный размер пенсионной выплаты.

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