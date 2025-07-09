Грошова допомога для пенсіонерів в Одесі передбачена для мешканців, які мають певні критерії.

Цього літа виплатять одноразову грошову допомогу для пенсіонерів в Одесі у розмірі до 4 тис. гривень, виплати отримає частина жителів, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на офіційному сайті міста Одеса.

Грошова допомога для пенсіонерів в Одесі передбачена для мешканців, які мають законні підстави для отримання виплат.

Перш за все, допомогу у повному розмірі — до чотирьох тисяч гривень — отримають учасники ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції, а також особи, що постраждали внаслідок цієї трагедії. Йдеться про громадян, які мають офіційний статус чорнобильця І або ІІ категорії та водночас належать до осіб з інвалідністю І групи.

Окрім того, її буде надано й українцям, які отримують державну пенсію в розмірі, що не перевищує дев’яти тисяч гривень. Таким чином, ініціатива охоплює не лише учасників ліквідації, а й пенсіонерів, чий дохід залишається на мінімальному рівні.

Окрему категорію одержувачів становлять вдови громадян, які загинули або померли внаслідок чорнобильської катастрофи. Цим особам місцева влада Одеси планує виплатити по дві з половиною тисячі гривень як одноразову допомогу на вшанування пам’яті загиблих ліквідаторів.

Варто підкреслити, що така допомога надаватиметься виключно за місцем офіційної реєстрації. Право на отримання виплат мають тільки ті чорнобильці, які зареєстровані в місті, мають відповідний статус постраждалого І або ІІ категорії з інвалідністю І групи, або є вдовами ліквідаторів.

Окрім щомісячної підтримки, держава також традиційно надає одноразову грошову допомогу до державних свят. Зокрема, до Дня Незалежності України, який відзначатиметься 24 серпня 2025 року, грошові виплати отримають окремі категорії громадян, у тому числі особи з інвалідністю. Сума таких виплат залежить від ступеня інвалідності та соціального статусу заявника.

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