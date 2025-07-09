Денежная помощь для пенсионеров в Одессе предусмотрено для жителей, имеющих определенные критерии.

Этим летом выплатят единовременную денежную помощь для пенсионеров в Одессе в размере до 4 тыс. гривен, выплаты получит часть жителей, сообщает Politeka.net.

Об этом идет речь на официальном сайте города Одесса.

Денежное пособие для пенсионеров в Одессе предусмотрено для жителей, имеющих законные основания для получения денег.

Прежде всего, помощь в полном размере — до четырех тысяч гривен — получат участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции, а также лица, пострадавшие в результате этой трагедии.

Кроме того, она будет предоставлена ​​и украинцам, получающим государственную пенсию в размере, не превышающем девять тысяч гривен. Таким образом, инициатива охватывает не только участников ликвидации, но и пенсионеров, доход которых остается на минимальном уровне.

Отдельную категорию получателей составляют вдовы граждан, погибших или умерших в результате чернобыльской катастрофы. Этим лицам местные власти Одессы планируют выплатить по две с половиной тысячи гривен в качестве единовременной помощи в память о погибших ликвидаторах.

Следует подчеркнуть, что такая помощь будет предоставляться исключительно по месту официальной регистрации. Право на получение выплат имеют только те чернобыльцы, которые зарегистрированы в городе, имеют соответствующий статус пострадавшего I или II категории с инвалидностью I группы или являются вдовами ликвидаторов.

Кроме ежемесячной поддержки, государство также традиционно оказывает единовременную денежную помощь к государственным праздникам. В частности, ко Дню Независимости Украины, который будет отмечаться 24 августа 2025, денежные выплаты получат отдельные категории граждан, в том числе лица с инвалидностью. Сумма таких выплат зависит от степени инвалидности и социального статуса заявителя.

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