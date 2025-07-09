Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області та інших регіонах України неминучий процес.

Майбутні зміни в платіжках обіцяють відчутне підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області та інших регіонів України, повідомляє Politeka.net.

Оновлена ​​редакція Меморандуму з Міжнародним валютним фондом (МВФ) містить вимоги до зростання цін житлово-комунальних послуг.

Після завершення воєнного стану уряд планує реалізувати поетапну лібералізацію ринків газу та електроенергії. Відповідно до меморандуму, узгодженого з міжнародними партнерами, протягом шести місяців має бути впроваджена дорожня карта, яка охоплює ключові етапи реформи енергетичного сектору.

Цей план передбачає:

перегляд спеціальних зобов'язань для постачальників енергоресурсів,

оновлення методології формування тарифів,

розробку ефективних механізмів для зменшення боргового навантаження,

зміцнення системи соціального захисту населення, особливо вразливих категорій.

Як зазначається у документі, нинішні тарифи для побутових споживачів значно нижчі за ринкові, тому підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області та інших регіонах України неминучі.

Зараз ціни на електроенергію для населення у 2025 році майже вдвічі менші, ніж для малого бізнесу. Газ для домогосподарств покриває приблизно 50% реальних витрат, необхідних для його постачання.

Аналітик енергетичного ринку Денис Саква підкреслює, що в умовах війни втілення тарифної реформи є неможливим, однак після стабілізації ситуації слід очікувати поетапного підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області та інших регіонах України до рівня, який дозволить енергетичним компаніям працювати беззбитково.

Водночас, аналітик Роман Ніцович наголошує: йдеться не про нові реформи, а про виконання зобов’язань України перед ЄС, узгоджених ще до повномасштабної війни. Зокрема, це стосується поступового переходу до ринкових механізмів ціноутворення.

Джерело.

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