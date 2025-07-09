Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области и других регионах Украины.

Предстоящие изменения в платежках обещают ощутимое повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области и других регионах Украины, сообщает Politeka.net.

Обновленная редакция Меморандума с Международным валютным фондом (МВФ) содержит требования к росту цен жилищно-коммунальных услуг.

После завершения военного положения правительство планирует реализовать поэтапную либерализацию рынков газа и электроэнергии. В соответствии с меморандумом, согласованным с международными партнерами, в течение шести месяцев должна быть внедрена дорожная карта, охватывающая ключевые этапы реформы энергетического сектора.

Этот план предусматривает:

пересмотр специальных обязательств для поставщиков энергоресурсов,

обновление методологии формирования тарифов,

разработку эффективных механизмов для уменьшения долговой нагрузки,

укрепление системы социальной защиты населения, особенно уязвимых категорий.

Как отмечается в документе, нынешние тарифы для бытовых потребителей значительно ниже рыночных, поэтому повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области и других регионах Украины неизбежны.

Сейчас цены на электроэнергию для населения в 2025 году почти вдвое меньше, чем для малого бизнеса. Газ для домохозяйств покрывает примерно 50% реальных затрат, необходимых для его снабжения.

Аналитик энергетического рынка Денис Саква подчеркивает, что в условиях войны осуществление тарифной реформы невозможно, однако после стабилизации ситуации следует ожидать поэтапного повышения тарифов на коммунальные услуги в Одесской области и других регионах Украины до уровня, который позволит энергетическим компаниям работать безубыточно.

В то же время аналитик Роман Ницович отмечает: речь идет не о новых реформах, а о выполнении обязательств Украины перед ЕС, согласованных еще до полномасштабной войны. В частности, это касается постепенного перехода к рыночным механизмам ценообразования.

Источник.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Одессе: кто может получить 4 000 гривен дополнительно, перечень условий.

Також Politeka сообщала, Надбавка к пенсии в Одессе и области с июля: на какие дополнительные деньги могут рассчитывать пенсионеры.

Как сообщала Politeka, Денежное помощь для пенсионеров в Одесской области: каким критериям нужно отвечать для получения выплат.