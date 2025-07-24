Графік відключення світла в Одеській області на 25 липня розроблений для проведення планових профілактичних заходів на електромережах.

Згідно з Графіком відключення світла в Одеській області на 25 липня, у двох населених пунктах регіону заплановано профілактичні відключення електроенергії, повідомляє Politeka.

Інформують про це Біляївська та Болградська міська рада.

У місті Біляївка енергопостачання буде тимчасово призупинено з 08:00 до 17:00. Без електрики залишаться наступні вулиці: Агрономічна, Остапа Вишні, Героїв Громади, Гоголя, Отамана Головатого, Дружби, Європейська, Заводська, Запорожців, Зарічна, Зелена, Зоряна, Калинова, Квіткова, Київська, Кіпенка, Миру, Молодіжна, Одеська, Південна, Теплична, Харківська, Ялинкова. Також роботи торкнуться провулків: Миру, Молодіжного, Отамана Головатого та Калинового.

У Болграді ремонтна діяльність запланована на той самий день у проміжку з 09:00 до 17:00. Знеструмлення торкнуться мешканців вулиць: Архітектурна, Бессарабська, Заводська, Космонавтів, Малевинського, Максима Мединського, Віктора Оцерклевича, Східна, Транспортна, Траянвальська. Також відключення охоплять провулки: Болградський, Буджацький, Миру та Новий.

Графік відключення світла в Одеській області на 25 липня розроблений для проведення планових профілактичних заходів на електромережах. Усіх споживачів просять поставитися з розумінням та заздалегідь підготуватись.

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