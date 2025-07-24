Внутрішньо переміщені особи, які потребують тимчасового прихистку в Україні, можуть отримати безкоштовне житло для ВПО в Одесі у різних формах.

Переселенці можуть самостійно знайти безкоштовне житло для ВПО в Одесі, проте варто знати, де шукати та як це швидко зробити, повідомляє Politeka.net.

Поради опублікували у прес-службі Міністерства розвитку громад та територій України.

Внутрішньо переміщені особи, які потребують тимчасового прихистку в Україні, можуть отримати безкоштовне житло для ВПО в Одесі у різних формах завдяки підтримці держави, місцевих громад і волонтерських ініціатив. Як повідомляє Міністерство розвитку громад, таку допомогу сьогодні надають:

приватні особи – звичайні громадяни, які зголосилися прийняти переселенців у себе вдома;

установи приватної форми власності;

комунальні заклади;

державні установи.

Корисні онлайн-сервіси для пошуку безкоштовного житла для ВПО в Одесі

Для зручності переселенців держава запустила спеціалізовані платформи, що дозволяють оперативно знайти тимчасове житло:

«Там, де вас чекають» – на цій платформі можна: дізнатися про наявні прихистки в обраному регіоні; перевірити кількість вільних місць; знайти контакти регіональних центрів з розміщення переселенців; отримати консультацію щодо умов проживання.

«Прихисток» – державний онлайн-сервіс для пошуку безкоштовного житла. Щоб скористатися ним: перейдіть на сайт; натисніть опцію «Знайти житло»; оберіть країну – Україна, а також бажаний регіон; введіть кількість членів родини та інші необхідні дані; перегляньте актуальні пропозиції; зв’яжіться безпосередньо з власниками житла.

«Допомагай» – волонтерська ініціатива, що працює за аналогічним принципом і дозволяє знайти прихисток у найкоротші строки. Платформа створена небайдужими людьми, які хочуть допомогти тим, хто вимушено залишив дім через війну.

Підтримка з боку місцевої влади

Окрім онлайн-платформ, допомогу з розміщенням переселенців надають:

Обласні військові адміністрації (ОВА) ;

; Органи місцевого самоврядування (ОМС).

Саме вони забезпечують ВПО безкоштовним соціальним житлом у місцях компактного поселення (МКП) — спеціально облаштованих гуртожитках, таборах, пансіонатах тощо.

Щоб отримати місце у МКП, потрібно повідомити про свою потребу:

відповідальним особам ще під час евакуації;

гуманітарному штабу одразу після прибуття до нового населеного пункту;

або звернутися до місцевої влади через гарячу лінію.

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