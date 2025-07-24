Переселенці можуть самостійно знайти безкоштовне житло для ВПО в Одесі, проте варто знати, де шукати та як це швидко зробити, повідомляє Politeka.net.

Поради опублікували у прес-службі Міністерства розвитку громад та територій України.

Внутрішньо переміщені особи, які потребують тимчасового прихистку в Україні, можуть отримати безкоштовне житло для ВПО в Одесі у різних формах завдяки підтримці держави, місцевих громад і волонтерських ініціатив. Як повідомляє Міністерство розвитку громад, таку допомогу сьогодні надають:

  • приватні особи – звичайні громадяни, які зголосилися прийняти переселенців у себе вдома;
  • установи приватної форми власності;
  • комунальні заклади;
  • державні установи.

Корисні онлайн-сервіси для пошуку безкоштовного житла для ВПО в Одесі

Для зручності переселенців держава запустила спеціалізовані платформи, що дозволяють оперативно знайти тимчасове житло:

  • «Там, де вас чекають» – на цій платформі можна:

    • дізнатися про наявні прихистки в обраному регіоні;

    • перевірити кількість вільних місць;

    • знайти контакти регіональних центрів з розміщення переселенців;

    • отримати консультацію щодо умов проживання.

  • «Прихисток» – державний онлайн-сервіс для пошуку безкоштовного житла. Щоб скористатися ним:

    • перейдіть на сайт;

    • натисніть опцію «Знайти житло»;

    • оберіть країну – Україна, а також бажаний регіон;

    • введіть кількість членів родини та інші необхідні дані;

    • перегляньте актуальні пропозиції;

    • зв’яжіться безпосередньо з власниками житла.

  • «Допомагай» – волонтерська ініціатива, що працює за аналогічним принципом і дозволяє знайти прихисток у найкоротші строки. Платформа створена небайдужими людьми, які хочуть допомогти тим, хто вимушено залишив дім через війну.

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Підтримка з боку місцевої влади

Окрім онлайн-платформ, допомогу з розміщенням переселенців надають:

  • Обласні військові адміністрації (ОВА);
  • Органи місцевого самоврядування (ОМС).

Саме вони забезпечують ВПО безкоштовним соціальним житлом у місцях компактного поселення (МКП) — спеціально облаштованих гуртожитках, таборах, пансіонатах тощо.

Щоб отримати місце у МКП, потрібно повідомити про свою потребу:

  • відповідальним особам ще під час евакуації;
  • гуманітарному штабу одразу після прибуття до нового населеного пункту;
  • або звернутися до місцевої влади через гарячу лінію.

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