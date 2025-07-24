Переселенці можуть самостійно знайти безкоштовне житло для ВПО в Одесі, проте варто знати, де шукати та як це швидко зробити, повідомляє Politeka.net.
Поради опублікували у прес-службі Міністерства розвитку громад та територій України.
Внутрішньо переміщені особи, які потребують тимчасового прихистку в Україні, можуть отримати безкоштовне житло для ВПО в Одесі у різних формах завдяки підтримці держави, місцевих громад і волонтерських ініціатив. Як повідомляє Міністерство розвитку громад, таку допомогу сьогодні надають:
- приватні особи – звичайні громадяни, які зголосилися прийняти переселенців у себе вдома;
- установи приватної форми власності;
- комунальні заклади;
- державні установи.
Корисні онлайн-сервіси для пошуку безкоштовного житла для ВПО в Одесі
Для зручності переселенців держава запустила спеціалізовані платформи, що дозволяють оперативно знайти тимчасове житло:
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«Там, де вас чекають» – на цій платформі можна:
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дізнатися про наявні прихистки в обраному регіоні;
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перевірити кількість вільних місць;
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знайти контакти регіональних центрів з розміщення переселенців;
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отримати консультацію щодо умов проживання.
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«Прихисток» – державний онлайн-сервіс для пошуку безкоштовного житла. Щоб скористатися ним:
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перейдіть на сайт;
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натисніть опцію «Знайти житло»;
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оберіть країну – Україна, а також бажаний регіон;
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введіть кількість членів родини та інші необхідні дані;
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перегляньте актуальні пропозиції;
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зв’яжіться безпосередньо з власниками житла.
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«Допомагай» – волонтерська ініціатива, що працює за аналогічним принципом і дозволяє знайти прихисток у найкоротші строки. Платформа створена небайдужими людьми, які хочуть допомогти тим, хто вимушено залишив дім через війну.
Підтримка з боку місцевої влади
Окрім онлайн-платформ, допомогу з розміщенням переселенців надають:
- Обласні військові адміністрації (ОВА);
- Органи місцевого самоврядування (ОМС).
Саме вони забезпечують ВПО безкоштовним соціальним житлом у місцях компактного поселення (МКП) — спеціально облаштованих гуртожитках, таборах, пансіонатах тощо.
Щоб отримати місце у МКП, потрібно повідомити про свою потребу:
- відповідальним особам ще під час евакуації;
- гуманітарному штабу одразу після прибуття до нового населеного пункту;
- або звернутися до місцевої влади через гарячу лінію.
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