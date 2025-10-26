Прогноз погоди на тиждень з 27 жовтня по 2 листопада в Запоріжжі обіцяє справжню осінню пору з прохолодою та опадами.

Синоптики розповіли, чи підготували сюрпризи осінні дні та зробили прогноз погоди на тиждень з 27 жовтня по 2 листопада у Запоріжжі, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли в Sinoptik.ua.

Синоптики склали прогноз погоди на тиждень з 27 жовтня по 2 листопада у Запоріжжі. Розпочнеться все зі прохолодної пори. У понеділок 27-ого числа: протягом усього дня погода буде похмурою. Удень очікується сильний дощ, проте до вечора він повинен послабшати. Максимальна температура повітря сягне +13°C.

У вівторок, 28.10: повітря прогріється до +14°C. Очікується похмура погода, хоча у другій половині дня небо проясниться, щоб знову сховатися за хмарами. Без опадів.

Середа, 29.10: в ранковий час, а вже вдень небо вкриється хмарами. Уночі піде дрібний дощ, який ще до ранку закінчиться. Більше опадів не передбачається. Температурні коливання — від +9 до +12°C.

Четвер, 30 числа: протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів. Впродовж дня температура триматиметься в межах +6…+12°C.

У п’ятницю, 31.10: з ранку до самого вечора у Запоріжжі небо буде вкрите хмарами. Без опадів. Температура повітря триматиметься в межах +7…+12°C.

Субота, 01.11: хмарна пора протримається увесь день. Без опадів. Температура коливатиметься від +6 до +12°C. Здавна перший день листопада вважався проводами осені, зустріччю зими, і святкувався усюди. Якщо цього дня буде холодно і піде сніг, то весна прогнозується пізня й холодна.ї

У неділю 02.11: з ранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Температурні показники — від +6 до +11°C. Отже, прогноз погоди на тиждень з 27 жовтня по 2 листопада у Запоріжжі обіцяє прохолодну пору та опади, що накриють місто.

