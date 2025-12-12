Дефіцит продуктів у Одеській області різко загострився через скорочення запасів.

Дефіцит продуктів у Одеській області цього сезону загострився через скорочення пропозиції капусти, що підтверджують профільні дослідники, повідомляє Politeka.

За їхньою оцінкою, нестабільна погода та обмежені можливості для довгого зберігання вплинули на врожай і підштовхнули ціни вгору.

Аналітики зазначають, що господарства зіткнулися з браком інфраструктури, здатної забезпечити якість продукції протягом зимового періоду. Частина зібраних овочів не витримала необхідних умов, тому ринок отримав менший обсяг товару, ніж очікувалося.

Фахівці підкреслюють, що така ситуація лише посилила Дефіцит продуктів у Одеській області, оскільки зниження ресурсу створило додатковий тиск на споживачів та торговельні точки. У результаті магазини та базари фіксують помітні коливання вартості.

Попри розширення площ після торішнього подорожчання, фермери не змогли компенсувати втрати через слабкі можливості для надійного зберігання. Експерти прогнозують подальше зростання вартості в зимово-весняний період, якщо умови не зміняться.

Ринок капусти залишається залежним від циклічних коливань. Висока ціна стимулює аграріїв розширювати виробництво, тоді як низька маржа зменшує площі та знову формує нестачу. Спеціалісти наголошують, що розв’язання проблеми можливе лише за умови технічного оновлення та розвитку мережі сучасних сховищ.

Фахівці радять споживачам уважніше планувати закупівлі та стежити за ситуацією, щоб уникнути незручностей у періоди підвищеного інтересу до сезонної продукції.

Крім того, в Одеській області також дорожчають продукти.

У магазинах залишається широкий асортимент молока, йогуртів, сметани, сиру та безлактозних виробів.

