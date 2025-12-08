Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Миколаївській області надається в рамках благодійної ініціативи і спрямована на певні категорії населення.

Мешканці Миколаївської області, чиї домівки постраждали від війни, можуть скористатися гуманітарною допомогою, яка направлена зокрема й на пенсіонерів, повідомляє Politeka.

Як йдеться на офіційній Фейсбук-сторінці благодійного фонду Карітас Миколаїв УГКЦ, у рамках цієї ініціативи передбачена гуманітарна допомога для пенсіонерів у Миколаївській області, яка полягає у відновленні житла та підтримці найбільш вразливих категорій громадян.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Миколаївській області надається в межах проєкту під назвою "Комплексна підтримка евакуйованих, внутрішньо переміщених осіб та постраждалих від війни громад".

Проєкт поширюється на три регіони. Карітас Миколаїв УГКЦ пропонує мешканцям відремонтувати пошкоджені оселі, якщо вони відповідають певним умовам. Йдеться про житло, що зазнало руйнувань після 24 лютого 2022 року, але все ще придатне для проживання.

Загалом заплановано виконати близько 70 ремонтів. Проєкт охоплює територію облцентру і району, проте є винятки з міркувань безпеки. Участь можуть брати ті родини, які втратили роботу або мають дохід нижчий за 6318 гривень на одну особу.

Ремонтувати будуть так званий тепловий контур житла. Це включає вікна, двері та покрівлю. Подати заявку можуть сім’ї, які відповідають одному або кільком критеріям вразливості. Серед них одинокі матері чи батьки з дітьми до 18 років, вагітні жінки або мами з малюками до трьох років.

Також це багатодітні родини з трьома і більше дітьми, домогосподарства, де є люди з інвалідністю чи тяжкими хворобами, а також самотні літні люди від 55 років. Участь передбачена і для родин, які складаються лише з двох осіб похилого віку без підтримки рідних.

