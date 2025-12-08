Держава продовжує надавати безкоштовне житло для переселенців, які опинилися у Полтавській області і втратили дім.

Програма "єОселя" стала одним із механізмів, завдяки якому передбачено безкоштовне житло для переселенців у Полтавській області, повідомляє Politeka.

В Україні почав діяти новий механізм у рамках ініціативи "єОселя", і він передбачає безкоштовне житло для переселенців у Полтавській області.

Завдяки державній підтримці людям компенсують значну частину витрат за іпотекою. Це дозволяє тим, хто втратив власний дім, швидше знайти нову оселю та водночас стимулює розвиток будівельної галузі.

Механізм виглядає так. Держава бере на себе 70% першого внеску за іпотекою, але не більше ніж 30% від загальної вартості квартири. Крім цього, компенсуються 70% щомісячних платежів упродовж першого року кредитування, однак не більше ніж 150 тисяч гривень на рік.

Додатково можна отримати до 40 тисяч на покриття витрат, що виникають під час оформлення іпотеки, включно зі страховими внесками та банківськими комісіями.

Право на участь у програмі мають громадяни зі статусом внутрішньо переміщених осіб, а також ті, хто зареєстрований у прифронтових регіонах і не має дому на підконтрольній Україні території.

Важливо, що вони не повинні були відчужувати власний будинок протягом останніх трьох років, окрім випадків, коли він залишився на тимчасово окупованій території чи у зоні бойових дій.

Умови кредитування в прогромі безкоштовного житла для переселенців у Полтавській області відрізняються залежно від категорії. Для ВПО передбачено 7%.

Для військових, лікарів, педагогів, науковців і представників сектору безпеки, які проживають на прифронтових територіях, ставка складає 3%. Інші жителі цих регіонів можуть скористатися кредитуванням під 7%.

Особливу увагу приділено віку нерухомості. Максимальна вартість об’єкта за програмою становить до двох мільйонів грн. Для ВПО квартира чи будинок мають бути не старші 20 років.

