Нова грошова допомога для пенсіонерів у Кіровоградській областізамінює кілька старих виплат, а подати заяву можна до ПФУ чи онлайн через Дію, пише Politeka.net.

Стартувала програма надання базової соціальної допомоги для сімей та одиноких осіб пенсійного віку із низьким рівнем доходу, які відповідають визначеним критеріям.

Ця ініціатива об’єднує кілька видів грошових виплат в одну комплексну підтримку, спрощуючи процедуру отримання підтримки для громадян, які її потребують.

Розрахунок суми грошової допомоги у Кіровоградській області для одиноких пенсіонерів та інших категорій здійснюється на основі так званої базової величини, яка становить 4500 гривень на одного члена домогосподарства. Якщо середньомісячний дохід родини або окремої особи не перевищує цієї суми на кожного члена сім’ї, можна звертатися до Пенсійного фонду України (ПФУ) для оформлення виплати.

Розмір виплати визначається індивідуально для кожного домогосподарства. Спершу обчислюють різницю між базовою величиною та фактичним середньомісячним доходом на одного члена сім’ї.

Лише після цього родина може прийняти рішення, чи оформляти новий вид допомоги, чи залишити ті виплати, які вона отримує наразі.

Подати заяву на отримання підтримки можна в будь-якому відділенні ПФУ, незалежно від місця реєстрації, або скористатися онлайн-сервісом через портал «Дія». Для цього необхідно оновити застосунок, перейти до розділу «Сервіси», обрати пункт «Допомога від держави», а далі – «Базова соціальна допомога».

При оформленні заявки на грошову допомогу у Кіровоградській області для пенсіонерів заявник повинен надати наступну інформацію:

персональні дані (паспорт та ідентифікаційний код);

дані про всіх членів сім’ї, які проживають у домогосподарстві;

банківські реквізити для перерахування підтримки, включно з номером рахунку IBAN, який містить 29 символів.

