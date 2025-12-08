Робота для пенсіонерів у Кривому Розі охоплює різні сфери.

Робота для пенсіонерів у Кривому Розі пропонує низку вакансій, що дозволяють залишатися активними й отримувати стабільний дохід, повідомляє Politeka.

На платформі work.ua доступні позиції для людей із різним досвідом, завдяки чому кожен може обрати оптимальний варіант.

Мережа електроніки «Фокстрот», яка понад 30 років працює в Україні, шукає працівницю для підтримки чистоти службових приміщень. Заробітна плата – 9 000 гривень, п’ятиденний графік. Працівникам надають корпоративну форму, бонуси від партнерів, знижки на товари та участь у заходах компанії. Завдання включають прибирання залу й офісних кімнат.

Компанія «СервісРестГруп» оголосила набір вантажників із зарплатою 9 000–10 000 гривень. Вимоги: уважність, пунктуальність і готовність навчатися. Робочі обов’язки передбачають сортування продукції, завантаження й розвантаження, підготовку товарів до відправки та підтримку порядку на складі. Значуща командна взаємодія та прагнення розвиватися вітаються.

Сервіс «DriveMe», партнер Uklon, шукає водіїв категорії B з доходом 25 000–30 000 гривень плюс до 65% від каси. Переваги – технічно справні авто, комфортний графік, премії та підтримка під час роботи. Необхідний досвід водіння від дев’яти місяців, акуратність і ввічливість.

Отже, робота для пенсіонерів у Кривому Розі охоплює різні сфери – від прибирання й обслуговування магазинів до логістики та перевезень. Пропозиції забезпечують офіційне працевлаштування, стабільний дохід і дозволяють залишатися соціально активними після виходу на пенсію.

