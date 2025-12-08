Українські родини помітили, що звичний похід у магазин суттєво бʼє по гаманцю через подорожчання продуктів у Київській області.

Подорожчання продуктів у Київській області помітне більше, ніж у інших регіонах, повідомляє Politeka.

Як інформують у Держстаті, на тлі загальної інфляції і нових економічних викликів подорожчання продуктів у Київській області стало передбачуваним.

Місто з його великими торговельними мережами і високою орендною платою реагує на зміни ринку майже миттєво. Саме тому нові цінники на звичні товари з’являються раніше, ніж в інших регіонах.

Вартість продовольчого кошика змінюється через цілу низку факторів, серед яких висока собівартість виробництва, логістичні ризики, сезонні витрати та вплив валютного курсу.

Офіційні дані Держстату підтверджують стрімке зростання цін, яке триває з початку осені. Найбільш помітно виросли в ціні яйця, олія, молочка і м’ясо. Для багатьох родин саме ці позиції є основою щоденного раціону, тому коливання їхньої вартості особливо болісне.

Постійний попит на молочні вироби і м’ясо підтримує їхнє стабільне зростання. Виробники пояснюють це високою собівартістю кормів, витратами на енергоносії та складністю зимової логістики.

У столиці це проявляється швидше, адже витрати на доставку формуються з урахуванням дорожчого пального, страхування перевезень і ризиків перебоїв в енергосистемі.

Експерти наголошують, що передсвятковий період лише підсилить попит, що ще сильніше позначиться на вартості популярних товарів.

Яйця традиційно називають найбільш вибуховою категорією. Скорочення поголів’я, висока вартість кормів та сезонний попит створюють дефіцит, який одразу відображається на цінниках.

У магазинах Київської області особливо видно подорожчання фермерських продуктів, які у передсвятковий період можуть додавати у ціні ледь не щотижня. Далі за динамікою йдуть молоко, сметана та тверді сири, що вже значно вросли і з великою ймовірністю продовжать рух угору.

