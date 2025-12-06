Грошова допомога для пенсіонерів в Одеській області дає змогу забезпечити базові потреби та зменшити фінансове навантаження.

Грошова допомога для пенсіонерів в Одеській області стала доступною перед зимовим періодом 2025/26 року, про що повідомляє Politeka.

За наданими даними, розмір одноразової виплати становить 6,5 тисячі гривень. Кошти мають чітке призначення — придбання препаратів та необхідних товарів для підготовки до холодів.

Подання заявок стартувало 20 листопада. Оформити підтримку можуть кілька груп населення: особи похилого віку, громадяни з інвалідністю першої категорії з числа внутрішньо переміщених, діти з малозабезпечених сімей, вихованці прийомних родин, а також підопічні, які перебувають під піклуванням.

Передбачено два шляхи подачі документів. Перший — відвідання відділення Пенсійного фонду. Потрібно мати відкриту «Дія.Картку» або інший спеціальний рахунок, після чого працівник внесе інформацію до системи для подальшої обробки.

Другий варіант — електронний формат. Для цього необхідно зайти в застосунок «Дія», перейти до розділу «Сервіси», обрати програму «Зимова підтримка» та підтвердити наявність картки. Рахунок, відкритий через застосунок, використовується для отримання виплат за державними ініціативами.

Таким чином, грошова допомога для пенсіонерів в Одеській області дає змогу забезпечити базові потреби та зменшити фінансове навантаження в опалювальний сезон.

Крім того, в Одесі також є можливість отримати продукти безкоштовно. Благодійний фонд «Українська душа» продовжує підтримувати людей поважного віку, які опинилися у складних життєвих умовах. Представники фонду зазначають, що в період економічної нестабільності та зростання цін особливо важливо забезпечити найвразливіших громадян базовими продуктами.

