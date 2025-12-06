Така гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі допомагає покращити житлові умови.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі цього сезону стала доступною для старших жителів, чиї оселі постраждали під час бойових дій, повідомляють організатори програми, передає Politeka.

Ініціатива спрямована на поліпшення умов проживання та безпеки в квартирах і будинках перед зимовим періодом.

Проєкт реалізує благодійний фонд «Карітас», який зосереджує увагу на домогосподарствах із пошкодженими будівлями. Податися можуть мешканці з частково або повністю зруйнованими квартирами, якщо середній дохід сім’ї залишається нижчим за встановлений поріг або хтось із членів родини втратив роботу. Від участі виключені ті, хто вже скористався державною чи благодійною підтримкою або самостійно відновив житло.

Під час розгляду заяв перевага надається спочатку старшим людям, особам з інвалідністю, родинам із малюками, багатодітним матерям, вагітним жінкам та тяжкохворим. Передбачено ремонт покрівель, віконних конструкцій і дверей у приватних та багатоквартирних будинках. Така гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі допомагає покращити житлові умови та підвищити безпеку домівок для українців у холодний сезон.

Щоб подати заявку, достатньо заповнити коротку онлайн-форму. Після реєстрації координатор зв’яжеться з учасником і надасть детальні інструкції. Додаткові консультації доступні за телефонами 067 259 80 40 та 075 355 88 29.

Організатори наголошують на своєчасній подачі інформації, щоб ремонтні роботи завершилися до настання холодів та мешканці отримали максимальну підтримку.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Нова система оплати проїзду у Запоріжжі: на які деталі варто звернути увагу

Також Politeka писала, Новий графік руху транспорту в Запоріжжі: як тепер курсуватимуть трамваї та тролейбуси