Міністерство повідомило, що точну дату початку виплат грошової допомоги для ВПО в Чернігівській області оприлюднять окремо.

Стартував прийом заявок на грошову допомогу для ВПО в Чернігівській області, проте не всі переселенці можуть одразу отримати фінансування, повідомляє Politeka.net.

У Міністерстві соціальної політики пояснили алгоритм оформлення житлового ваучера для внутрішньо переміщених осіб.

За даними відомства, ваучер передбачає 2 мільйони гривень, які можна витратити на придбання, будівництво або оформлення іпотеки власного житла.

Подати документи наразі можуть лише окремі категорії: учасники бойових дій або люди з інвалідністю, отриманою під час війни. Також необхідно підтвердити проживання на тимчасово окупованих територіях до переселення та відсутність власного житла на підконтрольній Україні території. Претенденти не повинні були раніше отримувати інші види житлової підтримки.

Заявки приймаються виключно через портал «Дія». Система автоматично підтягує дані, а розгляд документів триватиме до 30 днів.

Щоб оформити заявку, потрібно оновити застосунок «Дія», перейти в розділ «Сервіси», обрати «Послуги для ВПО – Заява на житловий ваучер», підтвердити склад сім’ї, отримати згоду чоловіка або дружини, заповнити форму та підписати її за допомогою Дія.Підпис. Після цього заява відправляється на розгляд.

У разі схвалення переселенець отримає житловий ваучер, яким можна користуватися протягом п’яти років для оплати житла. Придбані квартири чи будинки не можна продавати або переоформлювати протягом цього часу.

Міністерство повідомило, що точну дату початку виплат грошової допомоги для ВПО в Чернігівській області оприлюднять окремо.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для ВПО у Чернігівській області: що потрібно для отримання.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Чернігівській області: які товари зникають із прилавків.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО в Чернігівській області: через що переселенці можуть втратити виплати.