Дефицит продуктов в Черниговской области сказался на выборе товаров в магазинах и повлек за собой заметное повышение цен на отдельные категории, в частности на фрукты, сообщает Politeka.

Больше всего подорожали груши — их урожай пострадал из-за весенних морозов. Из-за погодных колебаний потеряли часть урожая как крупных фермерских хозяйств, так и частных садоводов. Это привело к росту расходов по уходу за садами и сокращению количества местной продукции на полках супермаркетов.

По оценкам аналитиков, оптовая цена на груши поднялась с 50 до 70 гривен за килограмм. В розничной торговле этот показатель составил в среднем 78 гривен. Предприниматели объясняют: себестоимость производства выросла из-за удорожания удобрений и средств защиты растений почти на треть.

Аграрии отмечают, что пытаются удержать стабильную цену, однако, дефицит продуктов в Черниговской области сужает возможности для маневра. Из-за ущерба некоторые хозяйства вынуждены продавать фрукты сразу после сбора, поскольку хранение в условиях высоких затрат становится нерентабельным.

В торговых сетях ситуация тоже напряженная. Местные фрукты исчезают с прилавков, все чаще появляется импорт — преимущественно из Испании, Нидерландов, Эквадора и Южной Африки.

Специалисты прогнозируют, что расценки на сезонные продукты могут оставаться высокими по меньшей мере до конца года, если погодные условия будут продолжать мешать возобновлению урожаев.

Также в Киевской области дорожает продовольствие. По информации столичного статистического управления, цены на макаронные изделия выросли на 3,9%, что значительно превышает повышение стоимости хлеба на 0,8%.

