Через виконання ремонтних робіт на повітряній лінії електропередачі не буде електрики, тому складено графік відключення світла з 10 по 11 листопада в Чернігівській області.

Графік відключення світла з 10 по 11 листопада діятиме в частині населених пунктів в Чернігівській області, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у прес-службі Остерської громади.

У зв’язку із проведенням робіт можливі тимчасові перерви в електропостачанні споживачів та складено графік відключення світла з 10 по 11 листопада в Чернігівській області. Через виконання ремонтних робіт на повітряній лінії електропередачі обмеження введуть вже 10 листопада 2025 року.

Цього дня можливі перерви в електропостачанні у ОСТЕРІ з 9 до 17 години за адресами:

А.О. Грановського 28, 32, 34, 36, 41, 41А, 43, 45, 46А, 49, 49А, 51, 53;

Беца 1, 2, 3, 5, 6, 8;

Броварська 1;

Будівельників 11, 17/1, 29, 31, 32, 33, 33Б, 35А, 37, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 47А, 48, 49, 50, 51, 51А, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78А, 80, 80А, 82;

Б. Хмельницького 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19Б, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2А, 2Б, 2В, 3, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 42, 43, 43А, 44, 45, 46, 47, 48, 48А, 49, 5, 50, 50/1, 50А, 50Г, 50Д, 50Е, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 58А, 58В, 58В/1, 59, 5А, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 76А, 78, 79, 8, 80, 82, 83, 84, 84А, 85, 86, 87, 89, 9;

Весняна 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 29/1, 2А, 3, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42А, 43, 44, 45, 47, 49, 4А, 5, 51, 53, 55, 55А, 57, 59, 6, 61, 65, 67, 69, 7, 71, 73, 75, 8, 8А, 8Б, 9;

Військового льотчика Ігоря Мороза 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 1А, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 6, 7, 8, 9;

Вознесенська 1, 10, 11, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 9;

Воскресенська 1, 11, 13, 15, 16, 2, 3, 5, 7, 9;

Вячеслава Чорновола 1, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 20А, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9;

Гайдамацька 1, 11, 13, 13А, 2, 3, 4, 7, 8, 8А, 9;

Генерала Солонини 10, 10А, 11, 11А, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 21А, 22, 22А, 24, 24А, 26, 2А, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Дружби 1, 11, 13, 3, 5, 7, 9;

Зайцева 49А, 51, 51/1;

Затишна 17, 19, 21, 24А, 26, 28;

Квітнева 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 14Б, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 2, 20, 20А, 21, 22, 23, 25, 27, 27А, 3, 31, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Княжа 1, 3, 4, 5, 7, 8;

Козацька 1, 16, 3;

Колесника 4, 6, 8;

Левка Лук'яненка 11, 13, 15, 17, 19, 1А, 1Б, 1В, 1Г, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 9;

Лесі Українки 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19А, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 27Б, 28, 29, 3, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 6, 7, 8, 9;

Мальовнича 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Миру 34, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46А, 47, 48, 49, 50, 51, 51А, 53;

Мономаха 10, 2, 4, 6, 8;

Набережна 1Б, 2, 4;

Незалежності 23, 25, 27, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41А, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 74;

Нова 1, 10, 11, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 4, 6, 7, 8;

Олега Васюка 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 31А, 31Б, 32, 33, 34, 36, 38, 4, 40, 40А, 42, 44, 46, 5, 6, 7, 8, 9;

П. Г. Пекура 1, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 2, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 3, 30, 30А, 31, 32, 32А, 33, 34, 34А, 35, 36, 37, 37Б, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 42А, 43, 43А, 44, 44А, 45, 47, 49, 5, 51, 59, 8;

Родини Птухи 40;

Розанова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8;

Сахарова 11, 2, 3, 5, 7, 9;

Свободи 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 22А, 24, 2А, 3, 4, 45, 5, 6, 7, 8, 9;

Соборна 1, 11, 17, 2, 3, 4, 4Б, 5, 5А, 6, 7;

Соломії Крушельницької 11, 12, 1/2, 12Б, 13, 14, 15, 16, 1/6, 17, 18, 19, 1А, 1Б, 1В, 1Г, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 31А, 33, 34, 35, 35А, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 46А, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 5А, 6, 60, 62, 66, 68, 7, 70, 7А, 8, 9;

Татарівська 1, 10, 10А, 11, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22А, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 28А, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 34/3, 35, 36, 37, 38, 39, 3А, 3Б, 4, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 5, 51, 52, 53, 55, 57, 57А, 59, 61, 61А, 63, 63А, 65, 65А, 66, 67, 7, 8, 9;

Тимофія Носача 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 23, 25, 4, 6, 8, 9;

Успенська 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 8.

Крім цього через виконання ремонтних робіт на повітряній лінії електропередачі не буде електрики з 9 до 17 години в селищі ЖУКІВЩИНА на вулицях:

Набережна 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39;

Центральна 34, 35, 36, 37, 37А, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56.

У вівторок, 11 числа, без світла знову залишаться в ОСТЕРІ. Так, 9:00 до 17:00 не буде електроенергії на вулицях:

Успенська 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 8;

Шевченка 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35А, 37, 38, 38А, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 45А, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63А, 64, 66, 67А, 68, 69А, 71А, 71Б, 71В, 72, 73А, 74, 75, 76, 77, 77А, 78, 79, 80, 80А, 81, 81А, 82, 84, 86, 86А, 88, 90, 92, 94, 96;

Ювілейна 1, 10, 12, 14, 16, 18, 1А, 1Б, 2, 3, 4, 5, 6, 8;

Ярослава Мудрого 10, 106, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19Б, 19В, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2А, 3, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 51/16, 51/17, 52, 53, 54, 54А, 56, 58, 6, 60, 62, 64, 66, 68, 68А, 7, 70, 72, 74, 76, 8, 80, 82, 86, 9, 90;

провулок Мономаха 1, 10, 1А, 1Б, 2, 3, 4, 5, 6.

Графіки відключень "Чернігівобленерго" можна знайти на офіційному сайті компанії в розділі "Відключення", а також у чат-ботах у Viber та Telegram.

Де шукати графіки

На сайті: Перейдіть за посиланням на розділ "Відключення" та обмеріть свій населений пункт та адресу.

У чат-боті Viber: Знайдіть чат-бот компанії, зареєструйтеся та введіть особовий рахунок, щоб побачити свій графік.

У чат-боті Telegram: Завантажте чат-бот за посиланням.

На сайтах своїх громад у розділах "Оголошення" чи "Новини".

