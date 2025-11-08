Из-за выполнения ремонтных работ на воздушной линии электропередачи не будет электричества, поэтому составлен график отключения света с 10 по 11 ноября в Черниговской области.

График отключения света с 10 по 11 ноября будет действовать в части населённых пунктов в Черниговской области, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе Остерской общины.

В связи с проведением работ возможны временные перерывы в электроснабжении потребителей и составлен график отключения света с 10 по 11 ноября в Черниговской области. Из-за выполнения ремонтных работ на воздушной линии электропередачи ограничения будут введены уже 10 ноября 2025 года.

В этот день возможны перерывы в электроснабжении в ОСТЕРИ с 9 до 17 часов по адресам:

А.О. Грановського 28, 32, 34, 36, 41, 41А, 43, 45, 46А, 49, 49А, 51, 53;

Беца 1, 2, 3, 5, 6, 8;

Броварська 1;

Будивельників 11, 17/1, 29, 31, 32, 33, 33Б, 35А, 37, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 47А, 48, 49, 50, 51, 51А, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78А, 80, 80А, 82;

Б. Хмельныцького 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19Б, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2А, 2Б, 2В, 3, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 42, 43, 43А, 44, 45, 46, 47, 48, 48А, 49, 5, 50, 50/1, 50А, 50Г, 50Д, 50Е, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 58А, 58В, 58В/1, 59, 5А, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 76А, 78, 79, 8, 80, 82, 83, 84, 84А, 85, 86, 87, 89, 9;

Весняна 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 29/1, 2А, 3, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42А, 43, 44, 45, 47, 49, 4А, 5, 51, 53, 55, 55А, 57, 59, 6, 61, 65, 67, 69, 7, 71, 73, 75, 8, 8А, 8Б, 9;

Вийськового льотчика Игоря Мороза 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 1А, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 6, 7, 8, 9;

Вознесенська 1, 10, 11, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 9;

Воскресенська 1, 11, 13, 15, 16, 2, 3, 5, 7, 9;

Вячеслава Чорновола 1, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 20А, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9;

Гайдамацька 1, 11, 13, 13А, 2, 3, 4, 7, 8, 8А, 9;

Генерала Солонини 10, 10А, 11, 11А, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 21А, 22, 22А, 24, 24А, 26, 2А, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Дружбы 1, 11, 13, 3, 5, 7, 9;

Зайцева 49А, 51, 51/1;

Затишна 17, 19, 21, 24А, 26, 28;

Квітнева 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 14Б, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 2, 20, 20А, 21, 22, 23, 25, 27, 27А, 3, 31, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Княжа 1, 3, 4, 5, 7, 8;

Козацька 1, 16, 3;

Колесника 4, 6, 8;

Левка Лукяненка 11, 13, 15, 17, 19, 1А, 1Б, 1В, 1Г, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 9;

Леси Украинки 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19А, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 27Б, 28, 29, 3, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 6, 7, 8, 9;

Мальовнича 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Мыру 34, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46А, 47, 48, 49, 50, 51, 51А, 53;

Мономаха 10, 2, 4, 6, 8;

Набережна 1Б, 2, 4;

Незалежности 23, 25, 27, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41А, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 74;

Нова 1, 10, 11, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 4, 6, 7, 8;

Олега Васюка 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 31А, 31Б, 32, 33, 34, 36, 38, 4, 40, 40А, 42, 44, 46, 5, 6, 7, 8, 9;

П. Г. Пекура 1, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 2, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 3, 30, 30А, 31, 32, 32А, 33, 34, 34А, 35, 36, 37, 37Б, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 42А, 43, 43А, 44, 44А, 45, 47, 49, 5, 51, 59, 8;

Родыны Птухи 40;

Розанова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8;

Сахарова 11, 2, 3, 5, 7, 9;

Свободы 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 22А, 24, 2А, 3, 4, 45, 5, 6, 7, 8, 9;

Соборна 1, 11, 17, 2, 3, 4, 4Б, 5, 5А, 6, 7;

Соломии Крушельныцькои 11, 12, 1/2, 12Б, 13, 14, 15, 16, 1/6, 17, 18, 19, 1А, 1Б, 1В, 1Г, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 31А, 33, 34, 35, 35А, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 46А, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 5А, 6, 60, 62, 66, 68, 7, 70, 7А, 8, 9;

Татаривська 1, 10, 10А, 11, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22А, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 28А, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 34/3, 35, 36, 37, 38, 39, 3А, 3Б, 4, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 5, 51, 52, 53, 55, 57, 57А, 59, 61, 61А, 63, 63А, 65, 65А, 66, 67, 7, 8, 9;

Тымофия Носача 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 23, 25, 4, 6, 8, 9;

Успенська 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 8.

Кроме этого из-за выполнения ремонтных работ на воздушной линии электропередачи не будет электричества с 9 до 17 часов в поселке ЖУКОВЩИНА на улицах:

Набережна 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39;

Центральна 34, 35, 36, 37, 37А, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56.

Во вторник, 11 числа, без света снова останутся в ОСТЕРЕ. Так, 9:00 до 17:00 не будет электроэнергии на улицах:

Успенская 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 8;

Шевченка 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35А, 37, 38, 4 42, 43, 45, 45А, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63А, 64 71А, 71Б, 71В, 72, 73А, 74, 75, 76, 77, 77А, 78, 79, 80, 80А, 81, 81А, 82, 84, 86, 86А, 88, 99, 9

Ювилейна 1, 10, 12, 14, 16, 18, 1А, 1Б, 2, 3, 4, 5, 6, 8;

Ярослава Мудрого 10, 106, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19Б, 19В, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 3 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 51/16, 51/4 56, 58, 6, 60, 62, 64, 66, 68, 68А, 7, 70, 72, 74, 76, 8, 80, 82, 86, 9, 90;

переулок Мономаха 1, 10, 1А, 1Б, 2, 3, 4, 5, 6.

Графики отключений "Черниговоблэнерго" можно найти на официальном сайте компании в разделе "Отключения", а также в чат-ботах Viber и Telegram.

Где искать графики

На сайте: Перейдите по ссылке на раздел "Отключение" и обмерьте свой населенный пункт и адрес.

В чат-боте Viber: Найдите чат-бот компании, зарегистрируйтесь и введите лицевой счет, чтобы увидеть свой график.

В чат-боте Telegram: Загрузите чат-бот по ссылке.

На сайтах своих общин в разделах "Объявления" или "Новости".

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Начало отопительного сезона 2025 года в Черниговской области: какие подробности следует знать.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров в Черниговской области: кому ежемесячно будут выплачивать дополнительные средства.

Как сообщала Politeka, Работа для пенсионеров в Черниговской области: кому обещают от 25 тысяч зарплаты.