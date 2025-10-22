Тема дефіциту продуктів у Чернігівській області змушує місцевих жителів хвилюватися про пусті полиці, тому розповідаємо, що насправді відбувається.

Дефіцит продуктів у Чернігівській області відчутно впливає на вартість свинини та її доступність на внутрішньому ринку, повідомляє Politeka.

Скорочення поголів’я тварин у приватних господарствах і обмежена пропозиція змушують виробників і покупців шукати альтернативні джерела, а імпорт стає важливим способом компенсації дефіциту продуктів у Чернігівській області.

За оцінками аналітика Українського клубу аграрного бізнесу Максима Гопки, від початку 2025 року ціни на мʼясо піднялися на 34%, а у річному вимірі приріст досяг 60%.

Основною причиною стало скорочення чисельності свиней взимку до 4,5 мільйона голів, здебільшого у приватному секторі. Це спричинило дефіцит продуктів у Чернігівській області та спровокувало подальше підвищення закупівельних розцінок.

У вересні вартість живої ваги свиней беконних порід коливалися від 98 до 100 грн за кілограм залежно від регіону. Така ситуація активізувала імпорт.

Лише у серпні 2025 року в Україну завезли 4,6 тисячі тонн продукції, що на 48% більше, ніж у липні. За перші 8 місяців поточного року надходження склали 14,9 тисячі тонн. А це у 7,8 раза перевищує обсяги аналогічного періоду 2024 року.

Це найвищий показник із 2022 року і такі обсяги постачання мʼяса в нашу країну допомагають частково компенсувати нестачу продукції на внутрішньому ринку.

До кінця року експерти прогнозують, що обсяги імпорту можуть перевищити 25 000 тонн. Основна частина поставок очікується у другій половині року. Падіння розцінок на живець у країнах ЄС робить європейські ринки привабливими для закупівель українських компаній.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО у Чернігівській області: що варто зробити для отримання виплат

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на електроенергію у Чернігівській області: коли і кому чекати змін