У Харкові ВПО та пенсіонери можуть скористатися програмою підтримки, що предбачає надання безкоштовних продуктів.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові надаються через громадську організацію «Їжа Харків’янам», повідомляє Politeka.

Як йдеться на офіційному сайті організації, проєкт має чітку гуманітарну мету і спрямований на допомогу найбільш уразливим категоріям населення, зокрема літнім людям, багатодітним сім’ям та малозабезпеченим мешканцям міста.

ГО «Їжа Харків’янам» формує та роздає безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові, забезпечуючи переселенців і літніх людей необхідними продовольчими товарами.

Крім цього, ініціатива надає підтримку у вигляді засобів гігієни, побутових предметів та товарів першої необхідності, що дозволяє значно полегшити повсякденне життя людей, які щодня стикаються з дефіцитом базових ресурсів.

Саме комплексна підтримка робить проєкт ефективним і дозволяє охопити широку аудиторію тих, хто потребує турботи.

Для того щоб отримати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові, необхідно пройти попередню онлайн-реєстрацію. Заявки приймаються виключно через офіційні сторінки проєкту у соціальних мережах Instagram та Telegram або на офіційному сайті.

Після заповнення форми кожному заявнику призначається конкретна дата та час для особистого відвідування офісу в облцентрі, де він зможе отримати свій набір їжі.

Видача здійснюється тільки в офлайн-форматі, доставка поштою або кур’єрськими службами не передбачена. Забрати пакунок можна особисто, пред’явивши оригінали необхідних документів.

Такий порядок дозволяє волонтерам контролювати видачу допомоги і забезпечувати її цільове використання. Варто зазначити, що наразі надання підтримки здійснюється одноразово.

