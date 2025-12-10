Жителів Дніпропетровської області попередили про введення тимчасового графіка відключення газу з 11 до 12 грудня.

Графік відключення газу з 11 до 12 грудня у Дніпропетровській області створить незручності для великої кількості місцевих жителів, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті місцевої філії ТОВ "Газорозподільні мережі України", графік відключення газу з 11 до 12 грудня у Дніпропетровській області передбачає тимчасове припинення розподілу блакитного палива у кількох громадах.

Зокрема, у Межиріцькій і Вербківській селищних громадах паливо не надходитиме до 3165 споживачів приватного сектору, чотирьох багатоповерхових будинків з 64 квартирами та 19 комунально-побутових об’єктів.

Роботи заплановані з 08:30 11.12 до 15:45 12.12. Мешканців просять обмежити використання блакитного палива в цей період, щоб уникнути аварійних ситуацій.

У Перещепинській територіальній громаді тимчасово незручності будуть змушені терпіти 237 споживачів приватного сектору та одного комунально-побутового об’єкту. Там роботи триватимуть з 09:00 до 16:00 11.12 та повторяться у той самий час 12.12.

Споживачам рекомендують перекрити запірні пристрої перед газовими приладами та лічильниками, щоб забезпечити безпеку та запобігти можливим аваріям.

Фахівці ТОВ "Газорозподільні мережі України" наголошують, місцевим варто враховувати графік відключення газу з 11 до 12 грудня у Дніпропетровській області при плануванні свого побуту.

У компанії обіцяють зробити все можливе, щоб виконати всі ремонтні заходи у встановлені терміни і повернути газопостачання для всіх місцевих мешканців.

