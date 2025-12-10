Безкоштовні продукти для пенсіонерів в Одесі продовжують надавати для тих, хто цього потребує, але вже за новими правилами.

Безкоштовні продукти для пенсіонерів в Одесі видаються в обмеженій кількості, а також діє пріоритет для певних категорій отримувачів, повідомляє Politeka.

Як йдеться на офіційній Фейсбук-сторінці БФ "Гостинна хата", з 10 лютого 2025 року в місцевому центрі для переселенців запровадили оновлену систему розподілу продовольчих наборів.

Наразі безкоштовні продукти для пенсіонерів в Одесі видаються в центрі у межах 50 наборів на день. Пріоритет надається новоприбулим переселенцям, рахуючи від дня реєстрації довідки. Для цієї категорії підтримка надається один раз на місяць протягом перших трьох місяців після прибуття.

Решта категорій, зокрема матері, які самостійно виховують дітей, родини з вагітною жінкою, самотні літні люди старше 70 років або родини з двох літніх осіб, а також самотні люди з інвалідністю 1 та 2 групи і багатодітні сім’ї, можуть отримувати безкоштовні продукти для пенсіонерів раз на два місяці.

Внутрішньо переміщені особи з Херсону можуть звертатися за продовольчими наборами як в центрі в Одесі, так і в Центрі від херсонської громади «Вільні Разом». Важливо пам’ятати, що отримання їжі в одному з центрів не дає змоги отримати її в іншому раніше, ніж через два місяці.

Дитяче харчування видається раз на місяць, а інші види гумдопомоги, зокрема дорослі та дитячі підгузки, засоби гігієни, медичне обладнання та медикаменти, надаються всім внутрішньо переміщеним особам, які цього потребують.

Важливо, що центр надає підтримку лише внутрішньо переміщеним особам із місць, де ведуться активні бойові дії, і які зареєстровані у 2022-2025 роках.

