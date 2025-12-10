Закликаємо завчасно підготуватися до графіків відключення світла в Одеській області на 11 грудня та врахувати їх у своєму повсякденному розкладі.

В Одеській області 11 грудня заплановано впровадження графіків відключення електроенергії у зв’язку з проведенням масштабних ремонтних робіт, про що інформує Politeka.net.

Про тимчасові обмеження попередили кілька територіальних громад регіону.

За інформацією енергетиків, фахівці ДТЕК «Одеські електромережі» сформували детальний графік планових знеструмлень на 11 грудня.

Зокрема, у селі Великий Буялик електропостачання буде повністю відсутнє з 08:00 до 17:00 — загалом 9 годин. Вимкнення торкнеться таких адрес: Базарна, Болгарська, Комарова, Перша, Преображенська, Степова, Успенська, Христо Ботева, Шкільна, Яні, просп. Миру.

Також у зв’язку з проведенням технічних робіт з 08:00 до 17:00 електроенергії не буде в селі Улянівка на вулицях: Франка Івана, Шевченка.

Крім того, цього дня з 08:00 до 19:00 (11 годин поспіль) тимчасове відключення заплановане в селі Чорна — за такими адресами: Молодіжна, Партизанська, Франка, Чорна.

У населеному пункті Соболівка світло відключатимуть 11 грудня в тому ж часовому проміжку — з 08:00 до 19:00 на вулиці: Польова.

Планові вимкнення також охоплять село Голиця, де електропостачання буде призупинено з 08:00 до 20:00 на таких вулицях: Виноградна, Зелена, Кара Маринська, Річкова, Степова, Шкільна.

Актуальні графіки вимкнень ДТЕК «Одеські Електромережі» пропонує переглядати на офіційному сайті компанії у розділі «Відключення», а також у чат-ботах у Viber та Telegram.

Жителів регіону закликають завчасно підготуватися до можливих перерв в електропостачанні та врахувати їх у своєму повсякденному розкладі.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на опалення в Одесі: які гроші тепер доведеться віддавати.

Також Politeka повідомляла, Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одеській області: що саме надають.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одеській області: яку саме підтримку можна отримати.