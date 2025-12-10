Призываем заранее подготовиться к графику отключения света в Одесской области на 11 декабря и учесть их в своем повседневном расписании.

В Одесской области 11 декабря запланировано введение графиков отключения электроэнергии в связи с проведением масштабных ремонтных работ, о чем информирует Politeka.net.

О временных ограничениях предупредили несколько территориальных общин региона.

По информации энергетиков, специалисты ДТЭК «Одесские электросети» сформировали подробный график плановых обесточений на 11 декабря.

В частности, в селе Велыкый Буялык электроснабжение будет полностью отсутствовать с 08:00 до 17:00 — в общей сложности 9 часов. Выключение коснется таких адресов: Базарна, Болгарська, Комарова, Перша, Преображенська, Степова, Успенська, Христо Ботева, Шкильна, Яни, просп. Мыру.

Также в связи с проведением технических работ с 08:00 до 17:00 электроэнергии не будет в селе Ульяновка по улицам: Франко Ивана, Шевченка.

Кроме того, в этот день с 08:00 до 19:00 (11 часов подряд) временное отключение запланировано в селе Чорна по таким адресам: Молодижна, Партызанська, Франка, Чорна.

В населенном пункте Соболивка свет будут отключать 11 декабря в том же временном промежутке с 08:00 до 19:00 на улице Польова.

Плановые отключения также охватят село Голыця, где электроснабжение будет приостановлено с 08:00 до 20:00 на таких улицах : Виноградная, Зеленая, Кара Маринская, Ричкова, Степова, Шкильна.

Актуальные графики отключений ДТЭК «Одесские Электросети» предлагает просматривать на официальном сайте компании в разделе «Отключения», а также в чат-ботах Viber и Telegram.

Жителей региона призывают заранее подготовиться к возможным перерывам в электроснабжении и учесть их в своем повседневном расписании.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на отопление в Одессе: какие деньги теперь придется отдавать.

Также Politeka сообщала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Одесской области: что именно оказывают.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Одесской области: какую поддержку можно получить.