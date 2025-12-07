Гуманитарная помощь для пенсионеров в Одесской области направлена ​​на усиление социальной защиты и создание стабильных условий для пожилых людей.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Одесской области предоставляется в рамках программы RISE, реализуемой благотворительным фондом «Каритас-Спес Одесса» при поддержке международных партнеров, сообщает Politeka.

Инициатива направлена ​​на людей, пострадавших от боевых действий, потерявших жилье или проживающих в районах повышенного риска. Программа охвачена внутренне перемещенными лицами из регионов активных столкновений и жителей прифронтовых территорий в радиусе тридцати километров от линии фронта.

Поддержка включает в себя продуктовые наборы, базовые медикаменты, гигиенические комплекты и временное жилье. Такой формат позволяет оперативно обеспечить пожилых людей необходимыми вещами и покрыть первоочередные потребности.

Выплаты, в которые входит гуманитарная помощь для пенсионеров в Одесской области, предоставляются после регистрации в указанных пунктах. В Одессе оформление проводят по адресу Малая Арнаутская, 88. Каждый член домохозяйства может получить одноразовую поддержку в размере 3600 гривен, максимальная сумма для семьи из четырех человек - 14400 гривен в течение трех месяцев.

Для участия в программе заявитель не должен получать аналогичную помощь от других организаций за последние три месяца и не может быть участником предварительных инициатив фонда. Нужно предоставить паспорт, идентификационный код, документы, подтверждающие статус пенсионера или ВПЛ, а также справку о доходах, если таковая имеется.

Отдельно действует инициатива «Теплая зима», компенсирующая расходы на зимнюю одежду, обувь и часть коммунальных платежей. Программа дополняет основную поддержку и помогает пожилым людям подготовиться к холодному периоду, особенно тем, кто проживает или имеет ограниченные финансы.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Одесской области направлена ​​на усиление социальной защиты и создание стабильных условий для пожилых людей. Жителям советуют заранее готовить документы и следить за объявлениями о графике выдачи поддержки для получения помощи вовремя.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание проезда в Одесской области: кому установили высокие тарифы.

Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для переселенцев в Одесской области: как получить убежище на год.

Как сообщала Politeka, Подорожание проезда в Одессе: чего жителям ждать в ноябре 2025.